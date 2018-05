Palermo | catturato il detenuto evaso da Milano | stava fuggendo in Tunisia Agli agenti

ilfattoquotidiano

: Ben Mohamed Ayari Borhane, il detenuto tunisino del carcere di Opera considerato a rischio radicalizzazione, evaso… - AngeloTofalo : Ben Mohamed Ayari Borhane, il detenuto tunisino del carcere di Opera considerato a rischio radicalizzazione, evaso… - SkyTG24 : Palermo, catturato detenuto evaso a Milano a rischio radicalizzazione - SkyTG24 : #UltimOra Catturato a #Palermo il detenuto tunisino evaso dal carcere di Opera. Per gli inquirenti l'uomo è a risch… -

(Di domenica 27 maggio 2018) La prima tappa era stata Bologna, città in cui in passato spacciava droga. Se n’era andato lì, dopo l’evasione, Ben Mohamed Ayari Borhane, il tunisinoa Opera, considerato pericoloso e radicalizzato, fuggito la notte tra il 17 e il 18 maggio dasabato sera a, dove si era rifugiato in un secondo momento. Spostamenti effettuati in treno. È quanto è emerso dai primi accertamenti, mentre continuano le verifiche per accertare di quali appoggi abbia goduto e dove si sia procurato il passaporto falso che aveva con sé. Nei prossimo giorni, Borhane, che ora è rinchiuso nel carcere Parelli, sarà sentito dai magistrati. Quando sabato sera è statoalla biglietteria in cui si era recato per comprare un biglietto di imbarco per la, e dove glidel Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria (Nic) si erano appostati, ...