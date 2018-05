Palazzo di giustizia Bari a rischio crollo | udienze in tenda FOTO

Bari - processi nelle tende dopo sgombero del Palazzo di Giustizia per rischio crollo. “Vicenda squallida. E il ministero sapeva” : Tre tende refrigerate, una da 200 metri quadri e due da 75, con bagni chimici all’esterno. Così si svolgeranno da lunedì le udienze di rinvio dei processi penali ordinari a Bari dopo lo sgombero del PalaGiustizia per il rischio crollo, con la stessa procura del capoluogo pugliese che indaga sulle gravi criticità strutturali. Le udienze con detenuti continueranno a celebrarsi nelle sedi di piazza De Nicola, aula bunker di Bitonto ed ex ...

Bari - la procura indaga sul “rischio crollo” degli uffici del Palazzo di giustizia : Il Palazzo di giustizia di Bari è “a rischio crollo”. E a indagare è la procura, che ha i suoi uffici proprio in quel Palazzo. Secondo una relazione tecnica depositata dall’Inail, l’edificio di via Nazariantz presenta delle “criticità strutturali” nelle fondamenta e nei solai. Per questo, il procuratore Giuseppe Volpe ha annunciato il probabile sgombero di tutti gli uffici e dei dipendenti (compreso se stesso, ...

Lucera - il tribunale è nel totale degrado : il sindaco di incatena a Palazzo di Giustizia : È andata via con la soppressione del tribunale un parte importante dell'economia di questa città. Non lo abbiamo accettato e non lo accetteremo mai. In questi affreschi però c è la nostra cultura, la ...

Opere d'arte a Palazzo giustizia Firenze : Firenze, 21 MAG - Inaugurate oggi le cinque Opere vincitrici del concorso internazionale di arte contemporanea indetto per abbellire il Palazzo di Giustizia di Firenze e i suoi dintorni, nella zona di ...

Il Palazzo di Giustizia di Modica potrà essere riutilizzato : L'approvazione del sub emendamento consentirà di usare la struttura di Modica a servizio del presidio ragusano