Padoan | problema non è Savona ma idee Lega e M5S su Europa

Padoan : "Il problema non è Savona - ma le idee di Lega e M5s sull'Europa" : MILANO - Una sorta di bilancio di fine mandato, con lo sguardo rivolto con preoccupazione al futuro. Il ministro uscente dell'Economia, Pier Carlo Padoan , lascia libera una casella sulla quale si stanno giocando i precari equilibri del nascente governo Conte, con la volontà di Lega e M5s di far sedere al suo posto il ...

Padoan : 'Problema non è Savona - ma idee della maggioranza su Ue' : Ancora più preoccupante per il ministro dell'Economia uscente è "il fatto che esponenti della maggioranza non escludano un piano B, e cioè che di fronte alle pressioni dell'Europa si debba uscire ...