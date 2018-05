Ordigno bellico a Torino | stop aerei | treni e metro

Disinnesco Ordigno bellico a Torino : iniziate le operazioni : iniziate a Torino le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi in via Nizza, durante i lavori di scavo nei pressi di Eataly. Gli artificieri del 32° Reggimento genio guastatori dell’Esercito metteranno in sicurezza la bomba da 500 libre, che ha all’interno 130 chili di esplosivo. Evacuata la zona compresa tra via Nizza sino all’incrocio con via Millefonti, via Garessio, via Genova e corso ...

Disinnesco Ordigno bellico a Torino - 2000 sfollati. Stop aerei e treni : Disinnesco ordigno bellico a Torino, 2000 sfollati. Stop aerei e treni L'operazione inizia domenica mattina alle 8 nel quartiere del Lingotto. Chiuse le attività commerciali e la metro. La bomba verrà fatta deflagrare nel poligono militare di San Maurizio Canavese Parole chiave: ...

Torino. Disinnesco Ordigno bellico al Lingotto : unica zona rossa : Domenica 27 maggio avranno luogo le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico ritrovato nel cantiere a fianco del centro commerciale Eataly,

Torino : domenica 27 maggio spazio aereo chiuso per il disinnesco di un Ordigno bellico : SAGAT informa che “la chiusura dello spazio aereo dalle ore 09:30 fino indicativamente alle ore 15:30 di domenica 27 maggio sopra l’area oggetto delle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nei pressi del centro commerciale 8 Gallery (Lingotto) comporterà la sospensione sull’Aeroporto di Torino delle operazioni di avvicinamento, atterraggio e decollo, ad eccezione delle partenze dalla pista 36 in direzione Nord. Potranno ...

Bolzano : disinnescato a Sesto Pusteria Ordigno bellico della I Guerra Mondiale : In provincia di Bolzano, a Sesto Pusteria, è stato disinnescato un ordigno bellico risalente alla Prima Guerra Mondiale rinvenuto in un ghiaione ai piedi della montagna della Croda Rossa. L’ordigno è stato trasportato in zona sicura e fatto brillare dagli artificieri del Esercito Italiano appartenenti al 2° Reggimento Alpino Guastatori di Trento coadiuvati dal Centro Tecnicno Logistico Interforze di Civitavecchia. Le operazioni si sono ...

Torino - Ordigno bellico trovato nel cantiere vicino Eataly : artificieri al lavoro : Un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato trovato durante lavori di scavo in via Nizza, nei pressi di Eataly. La zona è stata isolata, i lavori sospesi, e sul posto stanno ...

Ordigno bellico lungo argini diga Tarsia : Un Ordigno bellico inesploso, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato trovato lungo gli argini della diga di Tarsia, nel cosentino, in una zona isolata dove non ci sono abitazioni. Il ...

Ordigno bellico a Marotta : grande il doppio della bomba di Fano : L’Ordigno fatto brillare stamane in mare al largo di Marotta era “una bomba d’aereo americana da mille libbre contenente circa 270 chilogrammi di esplosivo, praticamente il doppio di quella rinvenuta sul lungomare di Fano”. Lo ha reso noto il comandante del Nucleo Sdai di Ancona, tenente di vascello Marco Cassetta, che ha condotto le operazioni di brillamento avvenute nella stessa zona dove a marzo era bonificato ...

Marche : ritrovato Ordigno bellico al largo di Marotta - verrà fatto brillare : In corso le operazioni preparatorie per far brillare in mare l’ordigno bellico ripescato il 9 aprile scorso da alcuni pescatori che lo hanno poi rilasciato sul fondale a 5 miglia al largo di Marotta. Le attività verranno condotte dagli uomini del nucleo Sdai, la squadra specialistica subacquea della Marina Militare di stanza ad Ancona, supportati dai mezzi nautici della Guardia Costiera di Ancona, Pesaro e Senigallia. Il brillamento verrà ...

Ordigno bellico nel porto : autorizzata parziale fruizione del lungomare : BRINDISI - Tramite una ordinanza del commissario Santi Giuffré emessa nella mattinata di oggi , il Comune di Brindisi ha autorizzato la parziale fruizione di viale Regina Margherita, già interdetto al ...

Ritrovamento di Ordigno bellico e proiettili nel porto interno : zona chiusa al traffico : BRINDISI - Chiuso al traffico veicolare e pedonale viale Regima Margherita a Brindisi nel tratto compreso tra via Dogana e via Montenegro per Ritrovamento di ordigni e proiettili bellici nello ...