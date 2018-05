Ora Savona rompe il silenzio | Voglio un' Europa più equa

"Savona? Un pretesto per votare MaggiOranza al Cdx - addio M5S : Nicola Piepoli ad Affaritaliani.it: le frizioni con il Colle su Savona? "Salvini finge perché vuole andare alle elezioni e sa che le vince. L'obiettivo è mandare tutto all'aria e vincere tutto lui" Segui su affaritaliani.it

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'Ora : scontro Salvini-Mattarella su Savona : Conte salta? (27 maggio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continua lo scontro su Savona. Femminicidio a Prato. Sì all'aborto in Irlanda. Il Real Madrid vince ancora la Champions League. (27 maggio 2018).(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 05:17:00 GMT)

Mattarella "assediato" per Savona ministro | Salvini : "Al Tesoro un amico di Berlino? No grazie" | Fico : "Lasciare lavOrare Colle e premier" : Altri tre dicasteri sembrano essere tornati in discussione. Il premier incaricato: "La riserva? Stiamo lavorando"SEGUI LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Governo - Conte : «Stiamo lavOrando». Salvini non cede su Savona e incassa l’appoggio FdI : Il premier incaricato assicura_ «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato ad essere un'opzione, dopo il nuovo stop registrato ieri: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S...

Governo - Conte : 'La riserva? Stiamo lavOrando'. Nodo Savona - Salvini : al Mef mai un amico della Germania : Ma quello relativo al ministero dell'Economia non sarebbe il solo Nodo sul tavolo. Secondo fonti del centrodestra anche le caselle Esteri, Giustizia e Difesa sarebbero ancora un rebus nell'ambito ...

Conte : stiamo lavOrando sul governo Meloni : sostegno a Salvini su Savona : ... pur senza aver cambiato idea sul governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia ...

Braccio di ferro su Savona. I tempi per il governo del cambiamento si allungano ancOra : Stavolta a causa del Braccio di ferro tra le forze di maggioranza, ferme ed irremovibili sul nome di Paolo Savona al dicastero dell'economia e il Capo dello stato Mattarella le cui posizioni ...

Governo : Conte un’Ora da Mattarella - tempi incerti e resta nodo Savona : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Giuseppe Conte un’ora al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sugli sviluppi dell’incarico ricevuto quarantatt’otto ore fa, ma permane l’incertezza su quando il presidente del Consiglio incaricato tornerà al Colle per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. E a questo punto non è detto che possa accadere domani.Informativo e, ...

Governo : Conte un’Ora da Mattarella - tempi incerti e resta nodo Savona (2) : (AdnKronos) – Dal Quirinale si mantiene il massimo riserbo sugli sviluppi delle ultime ore e sull’incontro di oggi con Conte, ma naturalmente restano agli atti le prese di posizione che hanno contrassegnato le settimane di questa lunga crisi. Mattarella rispetta il confronto e la dialettica tra le forze politiche, ma è anche geloso custode di previsioni, regole e prerogative costituzionali, a partire da quelle del Capo dello Stato, ...

