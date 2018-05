Omicidio-suicidio Prato - sorella vittima a Sky TG24 : "Lui la pedinava" - : La sorella di Elisa Amato, la 30enne uccisa dall'ex fidanzato che poi si è tolto la vita a San Miniato , Pisa, , ha spiegato: "C'erano avvisaglie, era un ragazzo molto disturbato. Lei non ha voluto ...

Omicidio-suicidio a Pisa - i genitori del calciatore : “Era tranquillo - rideva e scherzava” : “Venerdì sera abbiamo cenato insieme, era tranquillo, ha giocato col cane. È uscito e ha detto che avrebbe fatto tardi”, così i genitori di Federico Zini, sconvolti per quanto accaduto, hanno ricostruito gli ultimi anni insieme al figlio. Il giovane venerdì notte ha ucciso la ex fidanzata Elisa Amato e poi si è tolto la vita. I loro corpi sono stati trovati in un parcheggio di San Miniato.Continua a leggere

NAPOLI - TRAGEDIA AL CENTRO DIREZIONALE/ Video - ragazza muore dopo volo di 40 metri - suicidio o Omicidio? : NAPOLI, TRAGEDIA al CENTRO DIREZIONALE dove una ragazza è precipitata dal 18esimo piano di un edificio morendo sul colpo: si tratta di un suicidio? Accertamenti in corso.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:33:00 GMT)

Il via libera dei medici a Filippone - prima dell'Omicidio-suicidio : "Non presenta disturbi - può avere il porto d'armi" : Cinque giorni prima di uccidere la moglie Marina e la piccola Ludovica, per poi buttarsi giù dal cavalcavia "Alento" di Francavilla al Mare, Fausto Filippone era stato dichiarato "perfettamente idoneo" al porto d'armi sportivo. Il retroscena, svelato da Il Messaggero, racconta di una visita psichiatrica sostenuta il 15 maggio dal manager, nel quale i medici del centro di salute mentale di Chieti non avrebbero riscontrato alcuna ...

Omicidio-suicidio sulla A14 - l'autopsia : la moglie spinta giù dal balcone : I primi risultati degli esami escludono la caduta accidentale o il suicidio per la moglie di Filippone, precipitata dall'appartamento di casa a Chieti Scalo

Due anziani morti in auto a Deiva : Omicidio-suicidio/ La coppia pianificava il gesto estremo da tempo : Due anziani morti in auto a Deiva: omicidio-suicidio. La coppia pianificava il gesto estremo da tempo e la nipote aveva provato a fermarli, ma non ha fatto in tempo(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:25:00 GMT)

La Spezia - due anziani trovati morti in auto : probabile Omicidio-suicidio : Due corpi senza vita sono stati trovati in un’automobile in viale Italia a Deiva Marina. La coppia, di 73 e 80 anni, probabilmente si è suicidata con una pistola. Sono in corso le indagini.Continua a leggere

Boeing 777 scomparso : pilota era in missione Omicidio-suicidio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve