: Omicidio Hu, condannati 5 minorenni - TelevideoRai101 : Omicidio Hu, condannati 5 minorenni - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Ucciso e chiuso in una valigia: condannati cinque 17enni. L'omicidio al culmine di una… -

Il tribunale dei minori di Bologna ha condannato a 14 anni 4 mesi in rito abbreviato i cinque presunti autori dell'di Congliang Hu, studente cinese 20enne soffocato con un cuscino e chiuso in una valigia il 25 novembre nella casa di Modena dove viveva con la madre e il compagno di lei, italiano. Per i 5 cinesi 17enni, tutti di Prato, individuati dalla squadra mobile, erano state chieste pene tra 16 e 18 anni. Quattro di loro hanno ammesso un ruolo nel delitto, il quinto si è sempre detto estraneo.(Di domenica 27 maggio 2018)