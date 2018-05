Olimpiadi Informatica a squadre | studenti italiani al terzo posto

Un'invasione dei geni dell'informatica : a Cesena la finale nazionale delle Olimpiadi del Problem Solving : Per il terzo anno consecutivo la finale nazionale delle Olimpiadi del 'Problem Solving' si svolgerà a Cesena, presso la sede del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria , Palazzo Mazzini Marinelli, via Sacchi, 3, . L'evento è fissato per il 27 e 28 aprile e vedrà la presenza di circa 400 alunni e studenti della scuola dell'obbligo , primaria, ...