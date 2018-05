Oggi si vota il presidente in Colombia

Governo - il M5S fa quadratoToninelli : "Conte premier o si vota""Spero il Colle gli dia l'incarico Oggi" : Il Movimento 5 Stelle e la Lega fanno quadrato intorno alla nomina di Giuseppe Conte come prossimo premier. Lo ha ribadito Danilo Toninelli: "Spero che oggi venga dato l’incarico a Conte. O Conte o il voto" Segui su affaritaliani.it

Oggi si vota in Venezuela : La maggioranza delle opposizioni ha deciso di boicottare le elezioni, ma il principale avversario del presidente Maduro è dato in vantaggio da alcuni sondaggi The post Oggi si vota in Venezuela appeared first on Il Post.

Presidenziali Venezuela - Oggi si vota : 05.02 Il Venezuela oggi al voto per eleggere il suo presidente. L'opposizione boicotterà le elezioni, mentre in una delle prigioni dove il regime tiene i detenuti politici è scoppiata una rivolta, ma la rielezione del presidente Nicolas Maduro, già al potere da 6 anni, appare scontata.

Oggi votazioni a sorpresa. Domani si spiega : Su Rousseau gli iscritti votano, senza preavviso e senza discussione, il contratto per il governo del cambiamento. 'Nel weekend i portavoce lo presenterann...

E invece cosa succederebbe se si rivotasse Oggi? : Se si rivotasse oggi, più di 3 italiani su 4 confermerebbero la scelta effettuata il 4 marzo scorso. Il 15% voterebbe in modo differente; quasi uno su 10 dovrebbe pensarci, ma potrebbe anche decidere ...

Facebook pagelle dei media / Da Oggi possibile votare le testate giornalistiche anche in Italia : Facebook pagelle dei media, da oggi possibile votare le testate giornalistiche anche in Italia. Parte un sondaggio su quella che è l'affidabilità delle testate già in voga negli Stati Uniti.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:34:00 GMT)

Governo M5S-Lega? Berlusconi : no ad appOggio esterno - Di Maio : chiederemo decreto per poter votare a giugno : Il testo è stato diffuso dallo stesso leader di Forza Italia, che continua: "Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un Governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni ...

Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Giorgetti : «Non vogliono fare il governo» E Fi rifiuta appOggio esterno Lega- M5s : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»

Gian Marco Centinaio : 'Se Mattarella sciogliesse le Camere Oggi andremmo a votare l'8 luglio' : 'Un conto è dire andiamo a votare il 22 luglio, un conto l'8. Se oggi Sergio Mattarella sciogliesse le Camere faremmo in tempo a votare l' 8 luglio . Non lo fa perché vuole provare a fare un governo'. ...

Sondaggi - se si vota Oggi con il Rosatellum Salvini e Di Maio su. Liberi e Uguali - catastrofe : Il professor Paolo Becchi lo ha profetizzato: se si tornasse a votare con il Rosatellum , il centrodestra potrebbe raggiungere la maggioranza alla faccia di chi, come Roberto D'Alimonte , sostiene al ...

Oggi si vota per le elezioni locali nel Regno Unito : Si rinnovano i consigli municipali di Londra e più di altre cento città: i risultati sono molto attesi The post Oggi si vota per le elezioni locali nel Regno Unito appeared first on Il Post.

Oggi si vota in Friuli Venezia Giulia : Ci sono tre candidati principali, ma il grande favorito è quello della Lega The post Oggi si vota in Friuli Venezia Giulia appeared first on Il Post.

Elezioni regionali in FVG - Oggi si vota : Seggi aperti in FVG fino alle 23 di stasera. I cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione e per il rinnovo degli organi di 19 comuni. Si voterà anche su due referendum per la costituzione di due nuovi Comuni.Continua a leggere