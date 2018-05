Oggi Conte al Quirinale Salvini | se si torna al voto ne risponderà il Colle 

Ultime notizie/ Di Oggi - ultim'ora : scontro Salvini-Mattarella su Savona : Conte salta? (27 maggio 2018) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : continua lo scontro su Savona . Femminicidio a Prato. Sì all'aborto in Irlanda. Il Real Madrid vince ancora la Champions League. (27 maggio 2018) .(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 05:17:00 GMT)

Salvini : " Oggi daremo a Conte la lista dei ministri della Lega" : Matteo Salvini è tornato a parlare dei lavori per la composizione del governo, mentre nel dubbio continua senza sosta la propria campagna elettorale - stasera sarà alla Festa della Lega di Martinengo e a quella organizzata a Dalmine, entrambi in provincia di Bergamo.Il leader della Lega, dopo aver sfogato la propria frustrazione su Facebook e attaccato a più riprese il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha rivelato oggi che già ...

Giuseppe Conte non salirà Oggi al Quirinale : 16.00 - I lavori per la composizione del nuovo governo proseguono a gonfie vele, ma Giuseppe Conte non riuscirà a salire oggi al Quirinale. Dai diretti interessati non arrivano conferme né smentite, ma Luigi Di Maio non si era sbilanciato e lo stesso Conte, verso l'ora di pranzo, era rimasto abbottonato sulle tempistiche.Indiscrezioni confermano che la lista si sta arricchendo, ma forse Conte non riuscirà a sottoporla al Presidente della ...