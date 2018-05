Nuovo raid di Israele a Gaza

Nuovo raid alla metro di Bagnoli - i residenti : via alle ronde notturne : Ancora insicurezza e violenza alla stazione metro di Bagnoli, nell'area della X Municipalità. Un Nuovo raid la scorsa notte, dopo l'edicola - già da tempo 'obiettivo' primario dei teppisti - stavolta ...

“Scanzonissima” – Seconda puntata del 23 maggio 2018 – Gigi e Ross nel Nuovo game musciale di Raidue. : Sulle orme del vecchio Furore che era tornato lo scorso anno con discreti risultati, quattro mercoledì in prima serata su Raidue va in onda “Scanzonissima”, il nuovo musical game show condotto da Gigi e Ross. L‘esordio però è stato un flop di ascolti: poco più di un milione di spettatori e solo il 5,4% di […] L'articolo “Scanzonissima” – Seconda puntata del 23 maggio 2018 – Gigi e Ross nel nuovo game musciale di Raidue. sembra ...

Shadow of the Tomb Raider : nel Nuovo video gli sviluppatori ci parlano del ritorno del personaggio di Jonah Maiava e delle interazioni di Lara con gli NPC : Square Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo video di Shadow of the Tomb Raider con protagonista la Performance Lead, Emilie Guilloux.Nel video, riportato da Dualshockers, Guilloux parla del ritorno del personaggio di Jonah Maiava, e di come Lara e lui vivranno insieme gli eventi del gioco.La squadra di Guilloux ha anche lavorato sulla civiltà: Lara non sarà più sola nel suo viaggio, ma interagirà con gli esseri umani e scoprirà ...

“Scanzonissima” – Prima puntata del 16 maggio 2018 – Gigi e Ross nel Nuovo game musciale di Raidue. : Sulle orme del vecchio Furore che era tornato lo scorso anno con discreti risultati, da questa sera per quattro mercoledì in Prima serata su Raidue va in onda “Scanzonissima”, il nuovo musical game show condotto da Gigi e Ross. Scanzonissima | Raidue | Meccanismo del gioco Due squadre, le Band, si scontreranno a suon di […] L'articolo “Scanzonissima” – Prima puntata del 16 maggio 2018 – Gigi e Ross nel ...

Il Nuovo video di Shadow of the Tomb Raider si focalizza sull'evoluzione di Lara Croft : Quando Shadow of the Tomb Raider è stato rivelato a marzo, abbiamo appreso che questo nuovo gioco della famosa serie si sarebbe concentrato sul "momento decisivo di Lara Croft mentre diventava Tomb Raider". Ora possiamo capire in modo più preciso cosa significhi realmente questa affermazione grazie al nuovo video che si focalizza sull'evoluzione della famosa eroina nella serie reboot di Tomb Raider.Il filmato, riportato da Dualshockers, risulta ...

Nuovo raid aereo russo in Siria : è ancora strage di civili : Un attacco aereo russo nella provincia di Idlib, nei territorio nordoccidentali della Siria, ha portato alla morte di almeno sei persone e al ferimento di diverse decine, con un'altissima incidenza di ...

Shadow of the Tomb Raider / Arrivano le prime immagini del Nuovo videogioco con Lara Croft protagonista : Shadow of the Tomb Raider, Arrivano le prime immagini del nuovo videogioco con Lara Croft protagonista. Diverse e interessanti le novità pronte a travolgere gli appassionati della saga.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:34:00 GMT)

Napoli - la stesa del 25 aprile : Nuovo raid a pochi passi dal Policlinico : Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nel pomeriggio di oggi nella zona dell?Anticaglia, a pochi passi dal Vecchio Policlinico. I residenti parlano di almeno sei o sette colpi, che...

Napoli - Nuovo raid sul lungomare : tre 17enni aggrediti dal branco : Ancora violenza sul lungomare, e di nuovo scatenata da giovanissimi. Torna in azione il 'branco selvaggio' lungo via Partenope. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, a due passi dai grandi ...

Napoli - Nuovo raid sul lungomare : tre 17enni aggrediti dal branco : Ancora violenza sul lungomare, e di nuovo scatenata da giovanissimi. Torna in azione il «branco selvaggio» lungo via Partenope. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, a due...

Instinct - su Raidue il Nuovo crime che fa più notizia per l'omosessualità del protagonista : Instinct rischia di far parlare di sé più per il suo protagonista che per le trame che si svilupperanno nel corso degli episodi. Perché la serie tv in onda su Raidue da questa sera, 08 aprile 2018, alle 22:10, ha come protagonista un professore dichiaratamente omosessuale. "Il primo protagonista gay di una serie generalista americana", titolano alcuni giornali: certo, fa notizia, ma si dimenticano di un certo Will Truman (Eric McComack), ...

Sorpresa per Shadow of the Tomb Raider - gradito ritorno per il Nuovo capitolo? : Tutti sappiamo che il capitolo finale della trilogia della nuova era di Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider, sarà presentato in pompa magna il prossimo 27 aprile. Sarà sicuramente mostrata la storia, il gameplay magari con qualche video. Lo sviluppatore Crystal Dynamics ultimamente ha pubblicato un artwork di Lara, molto bello, che potrebbe aver svelato un gradito ritorno. Parliamo della possibilità di usare la doppia pistola. L'arma più ...