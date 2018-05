Notifiche WhatsApp senza nome | soluzione impostazioni pre-aggiornamento

Problemi ultimo aggiornamento WhatsApp con le Notifiche : nome mittente non visibile su iPhone : Fastidiosissimi Problemi in corso con l'ultimo aggiornamento WhatsApp che non permette di sfruttare del tutto le notifiche: queste non presentano il nome del mittente ma solo il suo numero, rendendo quasi impossibille (in un primo momento per gli utenti) l'identificazione di chi ha appena scritto e inviato un messaggio. Ecco quali profili, al momento di questa pubblicazione, sono colpiti dall'anomalia. Nella giornata di ieri, per gli utenti ...

Notifiche ad alta priorità su WhatsApp : la novità dell’ultima beta 2.18.117 : Il più recente aggiornamento WhatsApp per Android alla beta 2.18.117, secondo quanto riportato da 'WWAbetaInfo', sembra aver introdotto il sistema di Notifiche ad alta priorità, in modo da renderle da subito visibili nella parte superiore dello schermo in una sorta di anteprima che resterà lì bloccata fino a che non ne prenderete diretta visione, esplodendo la relativa finestra. La feature può essere abilitata, da chi deciderà di installare la ...