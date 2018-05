Non canto l' epica del Real | ma la notte perduta di Karius

“Non era per Diana”. Royal Wedding - ecco il perché del posto vuoto accanto a William… : Peonie e non ti scordar di me: questi i fiori scelti dagli sposi per gli addobbi del Royal Wedding. Uno dei tanti omaggi a Lady Diana: i fiori che il principe Harry e Meghan Markle hanno scelto erano i preferiti di Lady D. E Harry, in un giorno importante come quello del suo matrimonio, ha voluto che, in qualche modo, sua madre fosse “presente”. Ma quello è stato solo uno degli omaggi all’amata principessa scomparsa in un tragico incidente ...

Victoria Non sorride accanto a Beckham - ecco perchè : “David la riempie di corna” : Beckham bellissimo e Victoria triste, il perchè del non sorriso dell’ex Spice Girl in una triste motivazione: “David la tradisce ripetutamente” David Beckham presenzia al Royal Wedding con accanto la moglie Victoria. L’ex calciatore appare in forma smagliante alle nozze di Meghan Markle ed il principe Harry e tutti i giornali parlano del suo look perfetto. A far chiacchierare il gossip però spunta anche un altro dettaglio ...

"Canto Lucio Dalla live. Poi lo celebro in tv con Biondi e la VaNoni" : Dopotutto, è difficile che qualcuno meglio di Ron possa cantare, spiegare, ricordare Lucio Dalla. Non a caso, il brano Almeno pensami, un inedito di Dalla presentato da Ron all'ultimo Festival di ...

GionnyScandal 'Canto le mie emozioni e Non c è solo l amore' - Musica - Spettacoli : Certi stati d'animo diventano attitudini Musicali, e a quel punto non importa il genere. Così GionnyScandal può intitolare il suo nuovo disco Emo eppure farlo non punk , di cui l'emo fa parte, , ma ...

"Ho perso i genitori per un tumore. La loro lezione? Non abbiate paura. La vita va presa con ironia e disincanto" : "Bisogna vivere il dolore allo stesso modo della gioia, entrambi ci possono insegnare qualcosa, ci possono aiutare e possono far crescere la nostra mente. Non serve imprecare, non serve far paragoni o trovare un colpevole. Serve capire che tutto questo, se pur paradossale fa parte di noi". In queste parole Tommaso Stanizzi - 33 anni, promoter d'eventi - racchiude la morale appresa dopo la morte dei genitori.Il padre e la madre sono scomparsi nel ...

Michele Cossa - Riformatori sardi - : «Il canto dei sardi lo deve scegliere il popolo sardo - Non il Consiglio regionale». : Chi deve scegliere dunque il "canto dei sardi" tra le diverse opzioni in campo? La politica dice che lo deve scegliere il Consiglio regionale. Noi invece siamo convinti che nella decisione su un ...

“Non così…”. Isola dei famosi da censura. Al momento di guardarsi allo specchio - Francesca Cipriani si volta per vedere come è messo il suo sedere ma Non si rende conto di “esagerare”. E Stefano De Martino - che è lì accanto - Non resta indifferente : Lunedì 9 aprile 2018 è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi, la semifinale. La prossima settimana si saprà finalmente chi vincerà questa tredicesima edizione. La trasmissione Mattino Cinque fa il tifo per Nino Formicola e crede che potrà essere lui il vincitore dal momento che il naufrago si è distinto per la sua calma, per la sua pacatezza, per il suo fare da paciere durante le tante liti che hanno avuto luogo in Honduras. Ma ...

“Ecco le ultime foto in famiglia prima dell’addio”. Fabrizio Frizzi è con le donne della sua vita - Carlotta e Stella - che gli sono state accanto fino all’ultimo giorno. Immagini che Non possono Non commuovere : Fabrizio Frizzi se ne è andato, è vero, ma non si è mai arreso. Ha lottato come un leone, parole sue nell’ultima intervista, e, nonostante tutto, non ha mai rinunciato a vivere la quotidianità con la sua bella famiglia. La moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella gli sono state accanto fino all’ultimo, scrive il settimanale Oggi, che pubblica in esclusiva le ultime fotografie del conduttore amatissimo ritratto proprio in ...

Governo - Di Maio : “Cottarelli o Cantone premier? Non hanno preso nemmeno un voto - si tradirebbe volontà popolare” : “Le forze politiche non possono tradire la volontà popolare: persone come Cottarelli, Cantone o Severino con tutto il rispetto sono persone che non hanno preso un voto. In questi giorni sento tanti nomi che hanno preso zero nomi ma l’unico che si esclude è il mio che ho preso 11 milioni di voti”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì, trasmissione de La7 L'articolo Governo, Di Maio: “Cottarelli o Cantone premier? Non hanno preso nemmeno un ...

Governo : Di Maio - Cantone o Cottarelli premier? Non hanno preso un voto : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Sento parlare di Cottarelli, Cantone, Severino come possibili premier… Con tutto il rispetto ma sono persone che non hanno preso un voto… mi devono spiegare perchè sento tanti nomi che hanno preso zero voti e l’unico che si esclude è il mio che ho preso 11 milioni di voti”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. L'articolo Governo: Di Maio, Cantone o Cottarelli premier? non hanno ...

SUOR CRISTINA/ Video : "Quando Non canto mi rimbocco le maniche" (Che tempo che fa) : Video, SUOR CRISTINA è stata invitata da Fabio Fazio come ospite a Che tempo che fa. Qui racconterà cosa fa quando non canta e il suo rapporto con la musica.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:22:00 GMT)

Fabio Fazio - stipendio bocciato da Cantone/ Che tempo che fa a rischio : perché la Rai potrebbe Non rinnovarlo : La questione Fabio Fazio, il suo contratto e i legami con la Rai sono finiti sotto la lente, ma cosa cambierà adesso per Che tempo che fa e il suo spin off? Ecco le novità(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:54:00 GMT)