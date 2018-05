Niente governo? C' è il piano B Salvini e Di Maio pronti alle urne Ecco la strategia per

Governo - Calenda : “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non se ne farà Niente - è solo chiacchiera elettorale” : “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non succederà, è tutta chiacchiera elettorale”. Sono le parole di Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, all’uscita dall’assemblea di Confindustria, sull’ipotesi che l’ipotetico Governo Lega-M5s realizzi sia la flat tax sia il reddito di cittadinanza. L'articolo Governo, Calenda: “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non se ne farà niente, è solo chiacchiera ...

Governo : Ue verso un "richiamo" sui conti pubblici - per ora Niente procedura : ... la commissaria Cecilia Malmstrom ha definito "preoccupanti" alcuni passaggi del contratto di Governo M5S-Lega in tema di commercio e il ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmeier, uomo ...

Governo - la frenata di Mattarella : anche oggi Niente incarico a Conte : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si prende ancora qualche ora di riflessione prima di decidere sul Governo a guida Lega-M5S e oggi si...

Roma, 21 mag. (AdnKronos) – "Siamo pronti a partire nessuno ha niente da temere, anzi". Lo ha detto Matteo Salvini al termine del colloquio al Quirinale.

Governo M5s-Lega - Salvini al Quirinale : “Questo progetto ha radici solide. Nessuno ha Niente da temere” : “Abbiamo fatto il nome al Presidente e abbiamo ben chiara la squadra ed il progetto di Paese. Siamo vogliosi di partire per far crescere l’economia del paese”. Lo afferma Matteo Salvini leader della Lega, al termine del colloquio con Mattarella. “Nessuno ha niente da temere, anzi. Ovviamente vogliamo un Governo che metta l’interesse nazionale italiano al centro. Prima gli italiani”. Lo dice il leader della Lega Matteo ...

M5S-Lega - Di Maio : «Conte premier di un governo politico». Salvini : «Nessuno ha Niente da temere» : Incontro al Quirinale per l leader di M5S e LEga. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio ha indicato il nome dell’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Poi il monito all’Europa: «Lasciateci lavorare». Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese...

Governo - Salvini : veti Mattarella? Non temiamo Niente : Roma, 21 mag. , askanews, Teme i veti di Mattarella? 'Non temiamo niente'. Risponde così il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando la Camera per raggiungere il Quirinale dove alle 18 incontra il ...

"Sono colpito da come i 5stelle riescano a trovare parole nuove per nascondere la realtà. Che significa contratto di Governo? È un programma come quelli che si facevano nella Prima Repubblica". Sono le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, sulla trattativa Lega-M5s. "Per il Sud non c'è Niente di concreto. E il reddito di cittadinanza è stato spostato al 2020″.

Giornata internazionale contro omofobia - gli attivisti : “Politica non ha fatto Niente. C’è rischio peggiori se governo Lega-M5s” : Di una legge contro l’omotransfobia – per riconoscere un’aggravante ai violenti che colpiscono con questo movente – se ne parla da anni. E da anni, puntualmente, le proposte di legge non arrivano mai all’approvazione definitiva (l’ultima è rimasta bloccata in Senato dopo il voto alla Camera nel 2013). In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, Arcigay rilancia il suo appello ...

GOVERNO - SALVINI-DI MAIO : Niente STAFFETTA?/ Contratto M5s-Lega quasi pronto : “nomi ministri? Solo politici” : GOVERNO M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di MAIO, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su Contratto di GOVERNO, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:45:00 GMT)

Di Maio : «Per ora Niente nomi - abbiamo chiesto a Mattarella altro tempo per il contratto di governo» : Il leader del M5S dopo il colloquio con il capo dello Stato: «Siamo consapevoli delle scadenze ma stiamo scrivendo un programma per 5 anni. niente nomi, d’accordo con Salvini»

"Ottimo", risponde Luigi Di Maio a chi gli chiede in che clima si è svolto l'incontro di stamattina con Matteo Salvini. A chi gli fa notare che il leader della Lega sembrava avere la faccia scura all'uscita da Montecitorio dopo il colloquio, Di Maio ai cronisti replica: "Non capite proprio niente…", proseguendo lungo la strada per un ristorante vicino gli uffici dei gruppi di Montecitorio, aggiunge

Governo M5s-Lega - Berlusconi leva il veto «Ma Niente fiducia». Il grazie di Salvini : Il leader di Forza Italia scioglie la riserva e lascia a Salvini la possibilità di tentare l’avvio di un esecutivo con Di Maio. «Se fallirà nessuno potrà attribuirne a noi la responsabilità» -- Silvio Berlusconi alla fine ha ceduto: ha annunciato che Forza Italia non porrà alcun vento all’eventuale nascita di un Governo tra Lega e M5S. Ma a questo esecutivo non voterà la fiducia. Di conseguenza, se l’intesa tra Salvini e Di Maio non andasse ...