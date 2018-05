Neymar jr | ' Io al Real Madrid? Sono tutte cavolate'

Cristiano Ronaldo - la fine della leggenda a Madrid dopo 9 anni spinge Neymar verso il Real : Quanto al Real, ha messo da tempo nel mirino Neymar e si sa che prima o poi il brasiliano più celebre al mondo calerà al Bernabeu, ma a questo punto la partenza di Cristiano lascia aperto lo ...

Crisitano Ronaldo - la fine della leggenda a Madrid dopo 9 anni spinge Neymar verso il Real : Quanto al Real, ha messo da tempo nel mirino Neymar e si sa che prima o poi il brasiliano più celebre al mondo calerà al Bernabeu, ma a questo punto la partenza di Cristiano lascia aperto lo ...

Crisitano Ronaldo - dopo 9 anni la leggenda potrebbe lasciare Madrid spingendo Neymar al Real : Quanto al Real, ha messo da tempo nel mirino Neymar e si sa che prima o poi il brasiliano più celebre al mondo calerà al Bernabeu, ma a questo punto la partenza di Cristiano lascia aperto lo ...

Clamoroso scambio Psg – Real : Neymar – Cristiano Ronaldo : Dove giocherà nella prossima stagione Cristiano Ronaldo? Il portoghese ha definito il club spagnolo come il passato. “È stato molto bello

CRISTIANO RONALDO VIA DAL REAL MADRID/ Le clamorose parole dopo la finale di Champions - Neymar il sostituto? : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID Cr7: le clamorose parole dopo la finale di Champions League: Neymar il sostituto? L'asso brasiliano in cambio del gioiello portoghese(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:44:00 GMT)

Real Madrid - CR7 : 'Neymar? Alla fine non arriva mai nessuno' : Poi altre frasi legate ancora al Real: "Continuo a pensare che questo sia il miglior club del mondo. I migliori sono tutti qui: Bale, Benzema, Asensio, Lucas Vazquez... Non so chi giocherà la finale ...

Il Real Madrid scatenato : non solo Neymar - nel mirino anche Mbappé : Il Real Madrid ha messo nel mirino l’attaccante del Psg Kylian Mabppé come grande rinforzo per la prossima stagione. Le voci dell’interesse del club merengues su Neymar Junior sarebbero state solo un’enorme cortina fumogena per non rivelare troppo presto le vere intenzioni del club blanco. Il brasiliano, che è sempre di interesse del Real Madrid, occupa una posizione al di sotto di Mbappé che era già nel mirino del Real Madrid la scorsa estate. ...

Dalla Spagna : 'Neymar - c'è l'accordo con il Real Madrid' : ROMA - Il Real Madrid avrebbe chiuso la trattativa con il brasiliano Neymar , attaccante del Paris Saint-Germain che, secondo il quotidiano spagnolo Mundo Depurtivo , dovrebbero mettersi d'accordo ...

Real Madrid - no a Neymar? Allora a capofitto su Mbappè… : Real Madrid alle prese con le prime schermaglie di calciomercato, dopo la netta chiusura del Psg per Neymar, si cambia obiettivo Il Real Madrid ha messo nel mirino l’attaccante del Psg Kylian Mabppé come grande rinforzo per la prossima stagione. Le voci dell’interesse del club merengues su Neymar Junior sarebbero state solo un’enorme cortina fumogena per non rivelare troppo presto le vere intenzioni del club blanco. Il ...

Messi : 'Neymar al Real Madrid? Sa come la penso' Video : Le voci si fanno insistenti riguardo una possibile partenza del fuoriclasse brasiliano Neymar dal Paris Saint-Germain direzione Real Madrid [Video] o Manchester United. Neymar stesso però, annoiato da queste voci di corridoio, ha voluto far chiarezza comunicando alla stampa i motivi per il quale venne al Paris Saint-Germain e che per adesso il suo obiettivo principale è il Mondiale, di conseguenza non vuole parlare di mercato. Le parole di ...

Messi : 'Neymar al Real Madrid? Sa come la penso' : Le voci si fanno insistenti riguardo una possibile partenza del fuoriclasse brasiliano Neymar dal Paris Saint-Germain direzione Real Madrid o Manchester United. Neymar stesso però, annoiato da queste voci di corridoio, ha voluto far chiarezza comunicando alla stampa i motivi per il quale venne al Paris Saint-Germain e che per adesso il suo obiettivo principale è il Mondiale, di conseguenza non vuole parlare di mercato....Continua a leggere

Neymar al Real Madrid - Messi spaventato : “sarebbe un colpo terribile - gli ho parlato e sa cosa penso” : Leo Messi ha parlato dell’eventualità di vedere Neymar al Real Madrid, sottolineando come si tratterebbe di un colpo terribile Neymar al Real Madrid, le voci si rincorrono e la trattativa sotto traccia prosegue. Florentino Perez ha individuato nel brasiliano il prossimo colpo da piazzare per rinforzare i blancos, pronti a strappare l’asso verdeoro al Paris Saint-Germain. AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA Un’eventualità che spaventa ...

Neymar al Real Madrid? Messi : "Sarebbe un colpo durissimo" : I Blancos sono pronti a tentare il colpo nella prossima estate: sul piatto 600 milioni fra cartellino e ingaggio

Messi : “vedere Neymar con la maglia del Real Madrid sarebbe terribile” : Vedere Neymar con la maglia del Real Madrid “sarebbe terribile, per tutto quello che lui ha fatto nel Barcellona“. A pensarla così è il suo amico ed ex compagno di squadra al Barcellona, Leo Messi. “Con noi ha vinto titoli importanti, Champions e Liga, sarebbe un duro colpo per tutti, un colpo molto forte anche perché rinforzerebbe il Real. Ci ho parlato e sa cosa penso”, ha detto l’asso argentino al canale ...