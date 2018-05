Nel Pisano 25enne sequestra lʼex compagna | la uccide e si toglie la vita in un parcheggio

Uccisa dall’ex Nel Pisano - le amiche : “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnalazioni : Uccisa dall’ex nel Pisano, le amiche: “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnalazioni Uccisa dall’ex nel Pisano, le amiche: “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnalazioni Continua a leggere L'articolo Uccisa dall’ex nel Pisano, le amiche: “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnalazioni proviene da NewsGo.

Federico Zini, calciatore del Tuttocuoio (serie D) avrebbe sparato ad Elisa Amato prima di togliersi la vita. Più volte il 25enne avrebbe provato a riavvicinarsi alla donna senza riuscire nel suo intento. Zini aveva giocato in Mongolia, Malta, Filippine e in Bulgaria

Nel Pisano 25enne sequestra l'ex compagna, la uccide e si toglie la vita in un parcheggio: L'allarme sarebbe arrivato da alcuni cittadini di Prato che, intorno alle 3 di notte, avrebbero sentito i due litigare in mezzo alla strada. Qualcuno avrebbe detto di aver sentito anche di colpi d'arma da fuoco.

Bimba di 1 anno dimenticata in auto è morta nel Pisano: Un altro caso di bambini dimenticati in auto dai genitori si è verificato oggi in Toscana, regione in cui, fatalmente, sono avvenuti episodi analoghi negli ultimi anni tra Castelfranco di Sopra, Vada e Grosseto. Oggi è successo nel Pisano, nel parcheggio di uno stabilimento di componentistica auto vicino alla base militare dell'esercito statunitense di Camp Darby, non lontano da Livorno. Un uomo ha dimenticato la figlia di un anno in auto.

Una bimba di poco meno di un anno di età è morta dopo che è stata lasciata in auto dal padre. È accaduto a San Piero a Grado, nel pisano. La scoperta è avvenuta intorno alle 16. Personale del 118 intervenuto, non ha potuto che constatarne il decesso. A confermare la notizia i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche polizia e vigili del fuoco.

BOMBA D'ACQUA nel PISANO: SALVATI due ANZIANI. Un violento nubifragio si è abbattuto su Volterra, disagi anche in altre zone: nel Chianti è esondato l'Ema

Forte maltempo in Toscana, dove un'autentica bomba d'acqua ha investito due ore fa la zona di Molino d'era, nel Pisano, nei pressi di Volterra, in Alta Val di Cecina, e sul posto la situazione è diventata in brevissimo tempo particolarmente critica con strade e case allagate. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in salvo due persone anziane che rischiavano di restare intrappolate nelle loro abitazioni invase dall'acqua.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 7.16 in Toscana. L'epicentro, secondo quanto riporta l'Ingv, è stato nel comune di Castelnuovo Val di Cecina.

La scossa di terremoto di oggi in Toscana con epicentro nel pisano a Castelnuovo di Val di Cecina è stata avvertita anche nelle province di Siena, Livorno, Firenze e Grosseto. Da Castelnuovo di Val di Cecina il terremoto è stato avvertito entro un raggio di circa 40 Km, un boato e una scossa durati pochi secondi, bastati però a seminare la paura e a far scendere la gente in strada tra Castelnuovo di Val di Cecina, Radicondoli.