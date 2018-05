NBA | doppia gara-7 per andare in finale | è solo la terza volta | non succedeva dal 1979

NBA - Russell Westbrook nella leggenda : seconda stagione in tripla doppia di media : Come ha detto Russell Westbrook prima della partita: "Se fosse facile prendere 20 rimbalzi, lo farebbero tutti". Allora non è del tutto un caso che siano stati proprio 20 i rimbalzi catturati dalla ...

NBA - Philadelphia chiude terza : 16vittoria in fila - Markelle Fultz tripla doppia più giovane di sempre : La stagione della svolta per il Process di Philadelphia non poteva chiudersi in maniera migliore. La gara con i Milwaukee Bucks, pur con Giannis Antetokounmpo presente, dura meno di un quarto, visto ...

NBA - Russell Westbrook non abdica : "Harden MVP? Non saprei". La tripla doppia di media non è lontana... : Ci sono tantissimi punti di contatto tra Russell Westbrook e James Harden: entrambi figli di Los Angeles e amici da sempre, ex compagni di squadra all'inizio delle rispettive carriere, macchine ...

NBA - i risultati della notte : Portland e Utah ok - tripla doppia con vittoria per James e Westbrook : Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 97-121 Era la sua partita e non poteva mancare per nulla al mondo. Ricky Rubio, al ritorno a Minneapolis con la sua nuova squadra, supera il problema al tendine del ginocchio e gioca una super partita che regala una vittoria pesantissima ai Jazz. La point ...

NBA - Tripla doppia di Simmons - nove in fila Sixers. Perde Gallinari al rientro contro Portland : Atlanta Hawks- Philadelphia 76ers 91-101 IL TABELLINO Ben Simmons rideva sotto i baffi insieme a Karl-Anthony Towns soltanto qualche giorno fa, sottolineando come l'imminente impegno contro gli Hawks ...

NBA - LeBron James come Michael Jordan : 866 gare consecutive in doppia cifra : Metà del secondo quarto. J.R. Smith alza un alley opp al ferro. LeBron James sale in cielo e va a schiacciare. Una giocata vista altre volte, ma questa è speciale. Perché il n°23 di Cleveland ...

NBA - Cavaliers - ci pensa super LeBron : 40 punti - tripla doppia e successo contro i 37 di Antetokounmpo : L'unica risposta a cui sono giunto è che James è semplicemente il miglior giocatore al mondo". Milwaukee infatti resta in partita poco più di un tempo, prima di scivolare oltre la doppia cifra di ...