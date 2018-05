Nazionale | gli azzurri scelgono i numeri di maglia per le tre amichevoli | la 10 la prende

Giornata interNazionale dei bambini - l’esercito degli invisibili : in Italia sparisce un minore ogni 48 ore : In Italia sparisce un bambino ogni 48 ore, e quattro su cinque non vengono più ritrovati. Un vero e proprio esercito di invisibili, che conta oltre 3 segnalazioni di scomparsa a settimana solo in Italia. Minori dei quali si sono perse le tracce e di cui probabilmente non si saprà mai più nulla. I dati, impressionati, sono diffusi in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi da Sos Il Telefono Azzurro Onlus, che dal 2009 ...

Nasce Onvos - l'Osservatorio Nazionale che tutela le famiglie delle vittime di omicidio stradale : A distanza di circa un anno dall'entrata in vigore della legge sul reato di omicidio stradale, è nata l'esigenza di monitorarne l'applicazione, per tutelare le famiglie delle vittime. È stata istituita una squadra di legali specializzati che offriranno una prima assistenza gratuita, con consigli per ottenere giustizia e un indennizzo equo.Nasce così Onvos - l'Osservatorio Nazionale vittime di omicidio stradale, presieduto ...

Nazionale - definito lo staff tecnico di Mancini : quattro gli assistenti del nuovo commissario tecnico : In attesa del raduno di questa sera della Nazionale Italiana, è stato definito lo staff tecnico che accompagnerà Roberto Mancini nella sua nuova avventura sulla panchina azzurra Si raduna nella tarda serata di oggi a Coverciano la Nazionale del neo ct Mancini, in vista delle tre amichevoli di fine stagione in programma lunedì 28 maggio a San Gallo contro l’Arabia Saudita, venerdì primo giugno a Nizza contro la Francia e lunedì 4 giugno a ...

Campionato Nazionale trampolino elastico : incetta di medaglie per la Temese : BRINDISI - Gli atleti dell'Enel Ginnastica Temese hanno ottenuto tre titoli italiani di categoria, un secondo posto ed un terzo posto durante il Campionato nazionale individuale e syncro di trampolino ...

Nazionale - Fabbricini : "Mancini e io vogliamo Buffon per Torino" : Il commissario straordinario della Figc: "Importante averlo in campo per quello che ha rappresentato per l'Italia"

Le Lame International - Filippo Lupis migliore azzurro. Lo segue in classifica l'ex CT della Nazionale Arioldi : MONTEFALCO - E' romano il miglior azzurro del Gran Premio GiZeta Infissi dell'internazionale di Montefalco targato "Le Lame International Sagrantino Tour". Si tratta di Filippo Lupis, istruttore del ...

Convocati Nazionale – Mancini sceglie l’Italia del futuro! C’è Balotelli : ecco i 30 nomi : Roberto Mancini ha diramato la lista dei 30 Convocati della Nazionale per gli impegni con Arabia Saudita, Francia e Olanda: ecco i nomi dell’Italia del futuro Dopo essere stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi, Roberto Mancini non ha perso tempo e si è subito messo a lavoro. Il neo CT della Nazionale ha diramato la lista dei 30 Convocati per la gara del 28 maggio contro l’Arabia Saudita (a San Gallo) e per gli appuntamenti con ...

Basket - Romeo Sacchetti : “Si ha poca pazienza con i giovani in Italia. Nazionale? Giocheremo coi migliori che abbiamo” : Dopo aver concluso la stagione con la Vanoli Cremona in maniera straordinaria con la semifinale di Coppa Italia ed i playoff, Meo Sacchetti analizza quanto fatto con il club ed anche i prossimi obiettivi con sulla panchina dell’ItalBasket. “Una grande annata. In estate eravamo in A2 e siamo stati ripescati. Non siamo partiti bene, ma ci siamo messi a posto con Fontecchio, che aveva gli stimoli giusti. Noi abbiamo fatto il nostro, ...

Il Comitato Olimpico InterNazionale discute gli Esport con i diretti interessati del settore : Il Comitato Olimpico Internazionale (IOC) incontrerà aziende e atleti di Esport in un vertice che si terrà a Losanna, per la fine di luglio.Come riporta Esportsobserver, il presidente del IOC Thomas Bach ha ribadito la sua posizione riguardo i videogiochi violenti, ma aggiunge che "Il movimento Olimpico non può ignorare un fenomeno del genere".Come sappiamo si è già parlato di Esport in ambito Olimpico, nel 2017 infatti è stato convenuto che gli ...

News Sportive 18/05/2018 – La Nazionale di volley - gli Internazionali d’Italia e tanto altro ancora : Giornata di sport ricca di eventi, su tutti l’impegno della Nazionale italiana di volley e la splendida prestazione di Fognini contro Nadal Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “L’Italia migliora con la tecnologia : servizio - attacchi rapidi e tempi difensivi. Come crescerà la Nazionale” : L’Italia ha perso le prime tre partite della Nations League 2018 di Volley femminile, a Lincoln non è riuscita a tenere testa a Turchia, Polonia e USA ma va tenuto in considerazione che il gruppo era giovane e privo di diverse stelle Come Paola Egonu, Cristina Chirichella, Monica De Gennaro. Davide Mazzanti, CT della Nazionale, non si dimostra comunque preoccupato nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport visto che questo ...

Calcio : Luigi Di Biagio torna allenatore della Nazionale under 21. A fine maggio due amichevoli per gli Azzurrini : torna al suo primo incarico Luigi Di Biagio: dopo aver sostituito nelle amichevoli primaverili Gian Piero Ventura sulla panchina della Nazionale italiana di Calcio, l’ex centrocampista dell’Inter torna ad allenare la Nazionale under 21. Ultimi due incontri di questa stagione per gli Azzurrini: venerdì 25 maggio (ore 17.30 locali, le 18.30 italiane) impegno allo stadio ‘A. Coimbra Da Mota’ di Estoril con il Portogallo, mentre martedì ...

Siglato il Protocollo di intesa tra Area Professionisti e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici : “Chimici e Fisici ora agevolati nell’aderire al programma Parcella Sicura®” : “Area Professionisti”, associazione senza scopo di lucro che svolge la propria attività col fine di divulgare e diffondere i principi etici e deontologici di Autonomi e Liberi Professionisti, registra un altro positivo risultato in termini di Partnership e Convenzioni. L’Associazione, in linea con la sua mission, infatti, ha Siglato un Protocollo di intesa con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, ovvero l’ente pubblico ...

Giornata interNazionale contro omofobia - gli attivisti : “Politica non ha fatto niente. C’è rischio peggiori se governo Lega-M5s” : Di una legge contro l’omotransfobia – per riconoscere un’aggravante ai violenti che colpiscono con questo movente – se ne parla da anni. E da anni, puntualmente, le proposte di legge non arrivano mai all’approvazione definitiva (l’ultima è rimasta bloccata in Senato dopo il voto alla Camera nel 2013). In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, Arcigay rilancia il suo appello ...