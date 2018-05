Napoli | la rivelazione di Hamsik | “mi ha chiamato Ancelotti | ecco cosa farò…”

sportfair

(Di domenica 27 maggio 2018) Marekalle prese con una decisione importantissima per la sua carriera ed anche per il nuovodiche sta per nascere “Sono un calciatore del, per ora. Ho ricevuto una chiamata di, confesso che sono tentato dal trasferimento, ma vedremo col tempo. Cina? Ci sono stato solo una volta, quando ci giocammo la Supercoppa, ma nella vita bisogna provare tutto”. Parole e musica di Marek. Il capitano del, parlando agli slovacchi di Sport24, ha analizzato il proprio futuro, incerto più che mai in questa estate che si prevede essere caldissima.ha rivelato qualche settimana fa di voler lasciare il club, adesso la telefonata dipotrebbe cambiare lo scenario, anche se la Cina attirame. Insomma, situazione tutta da scrivere, staremo a vedere quale sarà il futuro di Marek. L'articolo, ladi: ...