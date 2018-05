Napoli di corsa contro la violenza | la lunga maratona dei duemila

Corsa Champions League e salvezza : alla Lazio basta un punto - il Crotone è disperato e adesso vincere a Napoli e sperare : Corsa Champions League e salvezza, grande spettacolo nella 37^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni in vista dell’ultima giornata. Nella gara di ieri successo del Sassuolo a sorpresa sul campo dell’Inter, pareggio tra Crotone e Lazio, risultato che non accontenta le due squadre. adesso Lazio-Inter all’ultima giornata, alla squadra di Simone Inzaghi basta un punto mentre Spalletti ha un solo risultato a ...

Napoli-Torino 2-2 - De Silvestri risponde a Hamsik e chiude la corsa scudetto di Sarri : Adesso è davvero finita: servirebbero due sconfitte della Juve e due goleade del Napoli per ribaltare un verdetto che appare chiaro e non è definitivo solo per l'aritmetica: il Napoli chiude contro il ...

Juventus-Napoli - la corsa scudetto non è chiusa : i 5 motivi per cui Sarri può ancora ribaltare ogni pronostico : La 35^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo del torneo ed in particolar modo per la corsa scudetto. Tra mille polemiche la Juventus ha ottenuto il successo nella trasferta contro l’Inter, errori grossolani da parte dell’arbitro Orsato che ha condizionato nettamente l’andamento dell’incontro, mazzata mentale per gli azzurri che hanno dovuto fare i conti con la sconfitta sul ...

Juve e Napoli in corsa per lo scudetto - ma quanto vale vincere la Serie A? : Si è riaccesa la corsa scudetto della Serie A 2017/2018 con la rete di Kalidou Koulibaly segnata per il Napoli al 90-esimo minuto contro la Juve a Torino. Proprio le due squadre corrono per il titolo ...

Corsa scudetto - Fiorentina possibile 'alleata' del Napoli. I tifosi viola : ''Scansiamoci'' : FIRENZE - C'è un video che gira sui social fiorentini e non solo. Si torna alla sfida tra Real Madrid e Juventus in Champions, quando l'arbitro assegna all'ultimo secondo un calcio di rigore per i ...

Corsa scudetto - il calendario a confronto : percorso più facile per il Napoli? : Un gol, un punto e il campionato è ancora aperto. Non come in Inghilterra, Germania e Francia, con tre squadre già col titolo in tasca. E nemmeno come in Spagna dove per il Barcellona è solo questione ...

Juventus-Napoli 0-1 - Koulibaly al 90’ riapre la corsa scudetto : la capolista ora è a -1 (e sabato c’è l’Inter) : La squadra di Sarri allo Stadium fa la partita ma è quella di Allegri a colpire un palo con Pjanic. Poi l’incornata del senegalese allo scadere ribalta le prospettive

