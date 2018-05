Napoli | Ancelotti in missione di mercato a Londra

Capello : 'Con Ancelotti Napoli vicino alla Juve. CR7 insostituibile - ecco perché il Real Madrid domina' : Lui ha cambiato ruolo, da esterno sinistro è diventato centravanti e ora è il più forte del mondo. Sostituire uno come lui non sarà facile, non vedo in giro uno più forte, ogni volta che affronti il ...

Calciomercato Napoli - portiere e centrocampista : assalto incredibile per accontentare Ancelotti : Calciomercato Napoli – L’arrivo di Carlo Ancelotti ha cambiato le carte in tavola in casa Napoli soprattutto per quanto riguarda il mercato, il presidente De Laurentiis pronto a scatenarsi per accontentare l’ex allenatore del Bayern Monaco, in particolar modo nelle ultime ore importanti novità. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Carlo Ancelotti è stato a cena venerdì sera, a Londra Kia Joorabchian, il ...

Napoli - Hamsik : “mi ha chiamato Ancelotti - ecco cosa farò…” : “Sono un calciatore del Napoli, per ora. Ho ricevuto una chiamata di Ancelotti, confesso che sono tentato dal trasferimento, ma vedremo col tempo. Cina? Ci sono stato solo una volta, quando ci giocammo la Supercoppa, ma nella vita bisogna provare tutto”. Parole e musica di Marek Hamsik. Il capitano del Napoli, parlando agli slovacchi di Sport24, ha analizzato il proprio futuro, incerto più che mai in questa estate che si prevede essere ...

Roma - attenta al Napoli : Alisson in cima alla lista di Ancelotti : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Il Napoli inizia a prendere vita a Londra, dove Carlo Ancelotti ha cenato con Kia Joorabchian . Come riporta Gianluca Monti su ' La Gazzetta dello Sport ', il tecnico ha rivelato al potente agente anglo-iraniano il portiere che è in cima alla lista dei suoi desideri: Alisson . Il numero uno della Roma ha letteralmente stregato Carletto. Non sarà ...

Ancelotti al Napoli - la battutaccia di Luca e Paolo scatena una bufera : Ancora i soliti luoghi comuni su Napoli . Battute fuori luogo che ai napoletani non fanno affatto ridere, anzi: eppure era l'intento dei due comici Luca e Paolo quando hanno commentato l'arrivo di ...

Fico al salone del libro di Napoli : 'Bell'iniziativa. E che colpo Ancelotti' : 'Questa iniziativa per la cultura, per l'editoria, per il libro è molto importante. Credo che leggere sia essenziale in un mondo che va velocissimo'. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, arrivando al salone del libro di Napoli che ha aperto i battenti giovedì scorso. Inaugurazione alla quale Fico non ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti guarda in casa Torino : pronto l’assalto ai granata : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, dopo l’ufficialità dell’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina il presidente De Laurentiis è al lavoro per accontentare l’ex Bayern Monaco in ogni richiesta. Una situazione delicata da risolvere sarà quella relativa alla scelta del nuovo portiere dopo l’addio di Reina, sembrava ad un passo Rui Patricio ma dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti le strategie ...

Ancelotti 'core 'ngrato' - il passaggio al Napoli spacca il mondo Roma : Ancelotti 'core 'ngrato', il passaggio al Napoli spacca il mondo Roma. La tifoseria giallorossa si divide sulla scelta dell'ex tecnico del Milan

Calciomercato Napoli - è tutto vero : in arrivo colpi clamorosi per Ancelotti - la lista della spesa è da sogno [NOMI e DETTAGLI] : E’ tutto vero, il Napoli si prepara a mettere a segno colpi clamorosi in vista della prossima stagione. Sarri ha entusiasmato con un gioco fantastico ma adesso rappresenta già il passato, il presidente De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad un allenatore internazionale, il migliore in circolazione: Carlo Ancelotti. Sono arrivate garanzie dal punto di vista tecnico, in particolar l’intenzione è piazzare colpi clamorosi che entusiasmano la ...

Napoli - è Chiesa il grande obiettivo di Ancelotti : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio L'arrivo di Ancelotti a casa di De Laurentiis Napoli, chi può arrivare Chelsea, è già Sarri-mania

Napoli - i mille moduli di Ancelotti : «Il calcio è semplice - vincono i migliori» : Il sole e la luna, il giorno e la notte. Così Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti. Due mondi a parte, distante anni luce, costellazioni forse destinate a non incontrarsi mai. Il punto in comune...