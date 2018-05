Musica | addio a Glenn Snoddy | creò pedale di Keith Richards

Musica in lutto. L’Italia dice addio alla “signora”. Da tempo combatteva contro un male incurabile : Si è arresa. Dopo una lunga ed estenuante malattia è morta. Era ricoverata nell’hospice di Casalecchio di Reno. Ne dà notizia all’ANSA la sorella, Loredana. Bellissima e piena di talento importò la ginnastica aerobica in Italia e partecipò a diversi programmi televisivi e al Festival di Sanremo, dove nel 1968 duettò con Louis Armstrong, godeva dei benefici della legge Bacchelli. Lara Saint Paul, al secolo Silvana Areggasc Savorelli aveva ...

Addio ad Abreu - che salvava i bimbi con la Musica : Un'eredità che pesa però adesso come un macigno in un Venezuela stremato dalla fame e da un'economia al collasso a opera di un regime che riesce sì a ricordare il merito di Abreu ma che prosegue ...

“È morto”. Lutto nel mondo della Musica. Con il suo stile inconfondibile ha portato l’Italia ovunque - fan e colleghi piangono la sua scomparsa improvvisa : “Sei stato un pioniere e un genio assoluto… addio” : Il mondo della musica elettronica è in Lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di un pioniere. Il suo era un nome molto noto agli appassionati del genere. È stato infatti uno dei più importanti produttori del settore, pioniere di generi come l’hard trance e l’hardstyle. Molto conosciuto in Olanda, Belgio, Germania, Svizzera e Francia, dove aveva partecipato a numerose serate. Nella sua carriera ha inoltre lavorato con ...