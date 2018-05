Movimento 5 stelle | Impeachment a Mattarella poi elezioni

"Mi aspettavo un'alleanza parlamentare tra Movimento 5 Stelle e Lega. Siamo coerenti" : "Mi aspettavo un'alleanza parlamentare e la nostra è una Repubblica parlamentare. Su dei punti il Parlamento fa nascere una maggioranza. Funziona così". Il presidente della Camera Roberto Fico, in visita al salone del libro di Napoli, risponde così ai giornalisti che chiedono se approvi l'accordo raggiunto da Movimento 5 Stelle e Lega per la formazione di un governo. E a chi chiede come i 5 Stelle abbiano superato la linea ...

TRAPANI - TP - : Rinvenuta motoape sottratta al Movimento 5 Stelle : L'allarme è scattato nella mattinata odierna allorquando alcuni appartenenti al direttivo del Movimento 5 Stelle di TRAPANI, si sono accorti che ignoti, verosimilmente nella serata di ieri, avevano ...

Il Movimento 5 Stelle e la critica del potere : In un passo memorabile dell'Amleto, il principe chiede al suo Polonio di alloggiare i commedianti appena arrivati a corte. "Signore, li tratterò secondo il loro merito", risponde quello. E Amleto, bonariamente rimproverandolo: "Meglio, amico, meglio. Se trattate ognuno secondo il proprio merito, chi si sottrarrà alle busse? Trattateli secondo il vostro onore e la vostra dignità."Ecco, mi piacerebbe che un Amleto fosse capace ...

Movimento 5 Stelle e chiusura dell'Ilva : braccio di ferro tra tarantini e Di Maio : Gli operai dello stabilimento siderurgico hanno votato in massa i pentastellati, che a Taranto hanno fatta campagna elettorale puntando sullo stop dell'impianto. Ma i vertici grillini a Roma non sono ...

Movimento 5 Stelle & Lega : un governo fondato sull'incompetenza : Con i comizi non si governa, la stanza dei bottoni è una cosa seria. Ecco il commento di Giuliano Ferrara

Movimento 5 Stelle e Lega tornano al Quirinale<br>Giornata decisiva? : 16.18 - Il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha trascorso a Montecitorio le ore che precedono il nuovo incontro con il Presidente Sergio Mattarella, lavorando con i membri del suo staff, in particolare con i colleghi parlamentari che hanno fatto parte del tavolo delle trattative con la Lega, tra i quali Vincenzo Spadafora e Laura Castelli, che sono anche tra i papabili ministri. Matteo Salvini, invece, ha incontrato Giorgia Meloni ...

Governo - Movimento 5Stelle e Lega convocati nel pomeriggio al Quirinale da Mattarella : ... accompagnati da Luigi Di Maio, Capo della forza politica "Movimento 5 Stelle; alle 198 sarà la volta di Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare ...

Chiudere l'Ilva. Il Movimento 5 Stelle scopre le carte. E adesso? : Ma la chiusura è dannosa per ambiente, , è appena all'inizio la copertura dei parchi e rischia di essere una Bagnoli2, , l'occupazione e l'economia manifatturiera italiana. Sia chiaro non staremo ...

Il Movimento 5 Stelle vota sì al contratto di governo : ok dal 94% : Bando alle critiche dei 'rosiconi': questo è il giorno della votazione sul contratto di governo Lega-M5s e Luigi Di Maio esulta. Il leader pentastellato annuncia che nel documento, sottoposto al voto ...

Il Movimento 5 Stelle approva il contratto per il governo del cambiamento : "94% di sì" : "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì al contratto per il governo del cambiamento". Lo ha annunciato il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di...

Il Movimento 5 Stelle approva il Contratto per il Governo del Cambiamento : "94% di sì" : "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì al Contratto per il Governo del Cambiamento". Lo ha annunciato il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di...

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : il programma finale del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Il capitolo Sud è spuntato all’ultimo giro di giostra e dentro c’è scritto che non ci sono misure speciali per il Sud. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il ...

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : ecco il programma del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Non c’è il Sud, o almeno non nell’immediato. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il conflitto di interessi scomodo a Silvio Berlusconi. Non c’è lo stop alla ...

Governo - nuovo vertice Lega-M5S : premier verso Movimento 5 Stelle Diretta : Comincia un'altra giornata decisiva per la trattativa tra Lega e 5Stelle. Dopo il lungo vertice di ieri notte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono tornati a incontrarsi alla Camera. Sul tavolo, oltre ...