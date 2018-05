Morto l' astronauta Alan Bean

ilgiornale

: È morto Alan Bean, il quarto uomo sulla Luna - SkyTG24 : È morto Alan Bean, il quarto uomo sulla Luna - ValentinaInLA : Alan Bean, il 4^ astronauta a mettere piede sulla Luna è morto a 86 anni. La sua camminata 4 mesi dopo quella di Ne… - ilpost : È morto Alan Bean, il quarto uomo a camminare sulla luna: aveva 86 anni -

(Di domenica 27 maggio 2018) L', quarto uomo ad aver calpestato il suolo lunare, èin un ospedale del Texas all'età di 86 anni. Dopo essere andato in pensione si era successivamente dedicato alla pittura, producendo quadri ispirati allo spazio. La sua famiglia ha dichiarato che l'si era ammalato nelle due settimane precedenti la sua morte, dopo essersi recato in Indiana. "era la persona più straordinaria che avessi mai incontrato", ha raccontato il collega Mike Massimino.fu selezionato dalla Nasa nel 1963 e si è recato nello spazio per due volte, la prima durante la missione nel 1969 dell'Apollo 12 che egli stesso aveva etichettato come pericolosa e complessa. Nel 1973 fu anche comandante di Skylab, prima ed unica stazione spaziale degli Stati Uniti d'America. I tre astronauti a precedere le imprese disulla Luna sono stati Neil Armstrong e Buzz Aldrin sull' ...