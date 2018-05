Morata al Milan? Dalla Spagna | rossoneri a un passo da un ex Juventus | ma c' è pure Zaza

Calciomercato Juventus - Paratici incontra Morata : duello con il Milan : Calciomercato Juventus – La stagione per la Juventus è andata in archivio, adesso si prepara per il futuro con l’obiettivo di tentare l’assalto alla Champions League, il pensiero adesso è già rivolto alla prossima stagione con l’intenzione di rinforzare la rosa, in particolar modo in attacco. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore è andato in scena un incontro casuale tra Alvaro Morata e ...

Juventus - incontro Paratici-Morata a Milano : ROMA - Una foto su twitter e il web juventino che impazzisce. Pomeriggio caldissimo di calciomercato che si muove sull'asse Roma-Milano: nella Capitale la trattativa tra De Laurentiis e Ancelotti - ...

Juve - è partito l'assalto a Morata : a Milano incontra Paratici : La Juventus ha rotto definitivamente gli indugi: questo pomeriggio è partito l'assalto ad Alvaro Morata. A Milano, nel cuore del centro storico, il d.s. Fabio Paratici ha incontrato proprio Morata per ...

Calciomercato - l'agente di Morata a Casa Milan. Rossoneri in ansia per le possibili sanzioni Uefa : Il futuro del Diavolo passa da Nyon. Ma anche da Casa Milan. Le sorti del club rossonero, dopo la certezza della qualificazione diretta alla prossima Europa League, prendono forma su due fronti, ...

Milan - incontro con Bozzo per Morata : Alvaro adesso apre - Zaza è un piano B : Come raccontato da Sky Sport , oggi a Casa Milan c'è stato un incontro in mattinata con Beppe Bozzo, intermediario che un anno fa aveva avuto dal Milan il mandato per l'operazione Alvaro Morata . E ...

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Morata : si tenta la beffa alla Juventus : Calciomercato Milan – Milan è reduce dal netto successo in campionato contro la Fiorentina, il club rossonero ha concluso la stagione con la qualificazione in Europa League, un risultato deludente se si considerano le premesse di inizio stagione. Adesso si pensa al mercato, la dirigenza rossonera ha già annunciato l’arrivo di un grande attaccante, circola il nome di Ciro Immobile ma nelle ultime ore va registrato un importante ...