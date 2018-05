Mondiale senza Italia? A Londra c' è la Padania di Stankevicius

Marquez senza rivali e un Mondiale già deciso dopo cinque gare : Ora vince anche nelle piste più difficili. Marc Marquez conquista il terzo gran premio di fila , Gp delle Americhe, Spagna e Francia, e, con 95 punti dopo 5 gare, fa il vuoto. Il campione del mondo in ...

Vince sempre Marc Marquez : motoMondiale senza storia. Rossi buon 3° - cade Dovi : Marc Marquez in sella alla sua Honda trionfa anche in Francia e allunga nella classifica del mondiale di MotoGp . Il leader in classifica iridata, che porta a 36 punti il vantaggio sul secondo , ...

Superbike - Mondiale 2018 : Jonathan Rea senza rivali ad Imola - si prepara ad una ennesima cavalcata iridata? : Ad inizio anno, e soprattutto dopo il Gran Premio d’Australia, si parlava di aria nuova nel Mondiale Superbike 2018. Le limitazioni imposte alla Kawasaki (per contrastare il suo dominio) sembravano fin troppo stringenti per la casa nipponica che, dopo anni di vero e proprio strapotere, veniva messa in difficoltà. Ricordate? La stagione era incominciata con una doppietta di Marco Melandri con il campione del mondo Jonathan Rea in grado di ...

GERMANIA - SEMPRE PIÙ A RISCHIO LA PRESENZA DI NEUER AL Mondiale : GERMANIA, SEMPRE PIÙ A RISCHIO LA PRESENZA DI NEUER AL MONDIALE Prosegue, ma a rilento, il recupero di Manuel NEUER. Forse, troppo a rilento per far sì che il portierone del Bayern Monaco riesca a recuperare in tempo per l’inizio dei Mondiali, dove sarebbe il capitano della GERMANIA campione in carica. Quel maledetto metatarso lo […]

Nazionale - Tavecchio : “Senza i tagli del Coni avrei tenuto Conte e non saremmo mai rimasti a casa dal Mondiale” : Nazionale, Tavecchio: “Senza i tagli del Coni avrei tenuto Conte e non saremmo mai rimasti a casa dal Mondiale” Il flop della Nazionale, Ventura, Conte, le frizioni con Malagò. Carlo Tavecchio torna a parlare cinque mesi e mezzo dopo essersi dimesso da presidente della Figc: “Senza i tagli del Coni io mi sarei tenuto Antonio […]

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez senza punti deboli. E la Honda va forte in tutte le condizioni. Può ‘ammazzare’ il Mondiale? : Il Gran Premio delle Americhe 2018 della MotoGP ci ha confermato diversi aspetti. In primis che Marc Marquez sul Circuit of the Americas è praticamente imbattibile (ha sempre vinto e centrato la pole position nelle sei occasioni nelle quali ha corso nella classe regina) in secondo luogo che lo spagnolo anche quest’anno è il grande favorito alla vittoria finale. Il catalano, infatti, punta deciso al quinto titolo negli ultimi sei anni, e ha ...

Ibrahimovic : 'Svezia? Senza di me favorita per il Mondiale' : Intervistato da ESPN , l'attaccante dei Los Angeles Galaxy commenta: 'Penso che la Svezia sia favorita per vincere la Coppa del Mondo, ora sono più forti Senza di me. Non faccio parte della nazionale ...

Ibra e il taglio dalla Svezia : "Senza di me ora sono favoriti al Mondiale..." : "Penso che la Svezia sia favorita per vincere la Coppa del Mondo, ora sono più forti senza di me". Zlatan Ibrahimovic, in un'intervista rilasciata a Espn, ha replicato utilizzando l'arma dell'ironia dopo che la Federcalcio svedese ha messo fine al tormentone, ...

Ibrahimovic non va al Mondiale / La Federcalcio della Svezia ufficializza l'assenza di Zlatan in Russia : Ibrahimovic non va al Mondiale, la Federcalcio della Svezia ufficializza l'assenza di Zlatan in Russia per la competizione più attesa del calcio. Vicino all'addio al calcio giocato?(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:39:00 GMT)

Russia 2018 - Ibrahimovic : “Ci sarò - senza di me non sarebbe un Mondiale” : Russia 2018, Ibrahimovic: “Ci sarò, senza di me non sarebbe un Mondiale” Ormai non ci sono più dubbi: ci sarà anche la stella di Zlatan Ibrahimovic ai Mondiali. L’annuncio l’ha dato proprio lo stesso attaccante svedese: “Sì, andrò in Russia. È l’unica cosa che posso dire”. Ibra, ora ai Los Angeles Galxy, è pronto a […]

Ibrahimovic annuncia : 'Si - andrò ai Mondiali - non sarebbe un Mondiale senza di me' : La modestia non è mai stata il suo forte e Zlatan Ibrahimovic lo ha fatto capire anche ai milioni di telespettatori che ieri sera lo hanno ascoltato, ospite del 'Jimmy Kimmel Livè sulla rete americana ...

Ibra 'senza di me che Mondiale sarebbe?' : ANSA, - ROMA, 18 APR - La modestia non è mai stata il suo forte e Zlatan Ibrahimovic lo ha fatto capire anche ai milioni di telespettatori che ieri sera lo hanno ascoltato, ospite del "Jimmy Kimmel ...

Verso Russia 2018 - Ibrahimovic : 'Che Mondiale sarebbe senza di me?' : L'ex calciatore del Manchester United , intervenuto nel programma statunitense ABC, è certo della sua presenza in Russia tra meno di due mesi: ' Certo che vado alla Coppa del Mondo, ma questa è l'...

Ibrahimovic va in Russia : 'Che Mondiale sarebbe senza di me?' : L'attaccante dei Los Angeles Galaxy, ospite dello show della tv statunitense ABC, è molto chiaro e deciso come spesso gli accade: ' Certo che vado alla Coppa del Mondo, ma questa è l'unica cosa che ...