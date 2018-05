Mixer | Microsoft presenta MixPlay e novità per il sito web

surface-phone

(Di domenica 27 maggio 2018), il servizio di game-streaming acquidae conosciuto precedentemente come Beam, ha appena compiuto il suo primo compleanno e, per festeggiare, non mancheranno nuove funzionalità. Come di evince dal comunicato, dopo aver elogiatoche ha superato i 10 milioni di utenti attivi con le visualizzazioni aumentate di oltre 5 volte dal lancio, l’azienda di Redmond annuncia le due principaliin arrivo per la piattaforma.Ad aprile, venne lanciata una particolare feature chiamata “Share Controller” utile agli streamer Xbox One per condividere il proprio controller con lo spettatore che sta guardando la diretta tramite ilweb dinon è altro che un’estensione di questa funzionalità che consente di personalizzare il controller aggiungendo pulsanti, icone e widget a libero piacimento. Per fare ciò, è necessario ...