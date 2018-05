Mirandola | scomparso bambino di undici anni

blogo

: Modena, bambino di 11 anni scomparso a Mirandola venerdì pomeriggio: ricerche dei carabinieri - fattoquotidiano : Modena, bambino di 11 anni scomparso a Mirandola venerdì pomeriggio: ricerche dei carabinieri - Agenzia_Ansa : Bimbo di 11 anni scomparso a #Mirandola da venerdì - SkyTG24 : Bimbo di 11 anni scomparso a Mirandola, in corso le ricerche -

(Di domenica 27 maggio 2018) Undi 11venerdì pomeriggio a, piccolo centro del modenese già noto alle cronache per i terremoti che hanno colpito l'Emilia Romagna a partire dal 2012. Ilsi chiama Mohammed Zubair e vive in Italia da circa 9insieme alla famiglia dello zio paterno. Si sono perse le sue tracce venerdì pomeriggio, quando la zia Sobia Liaot l'ha lasciato a casa per andare a prendere i due figli a scuola: "Sono tornata a casa intorno alle 17, e lui non c’era più, e neppure la sua bicicletta, così sono andata al parco giochi, dove spesso andava a giocare con i ragazzini del quartiere, ma non era neppure lì".Dopo aver cercato il nipote per tutto il pomeriggio, intorno alle ore 20 i due zii si sono recati presso la stazione locale dei carabinieri per denunciare la sua scomparsa. Le indagini sono subito partite e la foto delè stata diramata anche ...