Milano | sposa bambina a 10 anni con 22enne in Bangladesh Mamma evita nozze combinate

Milano - l'orrore del bengalese. Bimba data in sposa a 10 anni : Aveva deciso che per la figlia di dieci anni era giunto il momento di sposarsi e per questo aveva progettato il ritorno in Bangladesh, dove la bambina sarebbe andata in moglie a un nipote dell'uomo, già 22enne.Arriva da Milano un'altra storia di un matrimonio forzato, fermato soltanto dalla determinatezza di una madre, Malijka, che si è opposta in ogni modo al volere del marito, arrivando a stracciare il suo passaporto e quello della bambina, ...