Milano | l' orrore del bengalese Bimba data in sposa a 10 anni

(Di domenica 27 maggio 2018) Aveva deciso che per la figlia di dieciera giunto il momento dirsi e per questo aveva progettato il ritorno in Bangladesh, dove la bambina sarebbe anin moglie a un nipote dell'uomo, già 22enne.Arriva daun'altra storia di un matrimonio forzato, fermato soltanto dalla determinatezza di una madre, Malijka, che si è opposta in ogni modo al volere del marito, arrivando a stracciare il suo passaporto e quello della bambina, per impedire che il marito potesse mettere in atto il suo piano, riportando la figlia nel Paese d'origine per le nozze.Non è bastato nemmeno il gesto della donna 41enne a fermarlo. Dopo che lei ha strappato i passaporti, lui si è subito recato in questura per denunciare lo smarrimento dei documenti e poi al consolato del Bangladesh, per averne di nuovi. Una storia raccontata dal Giorno e che lui smentisce, ma che la moglie ribadisce, aggiungendo ...