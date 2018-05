Milano | la metro 4  in ritardo di dieci mesi Ma apriranno i tratti ultimati Le tappe

Milano : 23enne tenta di gettarsi sotto la metro San Babila/ Suicidio sfiorato : madre contro figlia lesbica : Milano: 23enne tenta di gettarsi sotto la metro San Babila, Suicidio sfiorato: madre contro figlia lesbica. E' accaduto nella mattinata di giovedì: donna salvata da tre sconosciuti(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 10:12:00 GMT)

Sostenibilità : Milano e Politecnico insieme per area metropolitana 'green' : Vogliamo rigenerare la città anche sotto questo punto vista, affinché possa identificarsi, come accade per altre grandi città del mondo, con i suoi parchi urbani", ha aggiunto. Tra gli obiettivi di ...

Sostenibilità : Milano e Politecnico insieme per area metropolitana 'green' (3) : (AdnKronos) - "La Milano del 2030 sarà una città più vivibile e bella grazie alla riduzione del consumo di suolo del 4 per cento, all’ampliamento del Parco Sud legato al taglio delle volumetrie previste al suo confine, alla nascita di almeno venti nuovi parchi", ha dichiarato Pierfrancesco Maran, as

Sostenibilità : Milano e Politecnico insieme per area metropolitana 'green' (2) : (AdnKronos) - A individuare una strategia di implementazione del verde all’interno del Comune di Milano in dialogo con i parchi del territorio vasto dell’area metropolitana sarà lo studio del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico (Dastu) guidato dal docente di urbanistica Stefa

Sostenibilità : Milano e Politecnico insieme per area metropolitana 'green' : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Più verdi, vivibili e resilienti. Così saranno la Milano del 2030 e la sua area metropolitana negli obiettivi del nuovo Piano di Governo del Territorio cui il Comune sta lavorando. Se ne è parlato alla Triennale di Milano, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e dell'

Milano - il video dello scippatore fugge in galleria della metro : Milano , askanews, - Le immagini diffuse dalla questura di Milano documentano il momento dell'arresto dell'uomo che, dopo aver compiuto uno scippo in corso Lodi nella mattina del 23 maggio, è scappato ...

Milano - scippa donna e scappa in galleria metro : circolazione ripresa : Milano, scippa donna e scappa in galleria metro: circolazione ripresa La linea è stata bloccata per circa un'ora tra Brenta e Rogoredo. La polizia ha inseguito e fermato un uomo fuggito nella galleria della fermata Corvetto. L'Atm informa che la circolazione è ripresa Parole chiave: ...

Milano : inseguito da poliziotti scappa in tunnel del metrò - bloccato : Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Attimi di concitazione per le strade di Milano, dopo che un giovane che aveva scippato una signora della collana è stato inseguito dagli agenti di polizia fin dentro una galleria della metro gialla, dove è stato bloccato. L'episodio è accaduto poco dopo le 12.15 in cors

Milano : a fine giugno tornelli Atm 'contactless' - si entra in metro con la carta : Si tratta di un sistema di pagamento innovativo, che oggi viene offerto solamente dalle società di trasporto di Londra, Chicago, Singapore e sperimentato in poche altre città del mondo. Il nuovo ...

Disabili - a Milano il mezzo pubblico è un’incognita. “Vuole usare la metro? Chiami mezz’ora prima” : Impossibile essere sicuri di poter viaggiare in metropolitana programmando in anticipo gli spostamenti con la carrozzina. Per sapere se si riuscirà ad arrivare a destinazione bisogna aspettare il giorno stesso del viaggio e telefonare all‘Atm mezz’ora prima di uscire di casa. Solo in quel momento è possibile accertarsi che sia tutto funzionante: ascensori, montascale, sollevatori, pedane. E che ci sia un operatore per l’assistenza. ...

Milano - egiziano finisce contro 10 auto in sosta e scappa/ L'amico in coma - lui rifiuta etilometro : Milano: egiziano si schianta e distrugge 10 auto in sosta, nella fuga abbandona L'amico 25enne ferito e in coma. rifiuta l'alcol test.