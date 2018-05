Migranti - riprendono gli sbarchi - 2000 arrivi nelle ultime 48 ore. Flussi da Libia e Tunisia : Nuova ondata di sbarchi lungo le nostre coste, con duemila arrivi nelle ultime 48 ore. La novità non è il numero degli approdi, ma la provenienza da Libia e Tunisia da dove, negli ultimi giorni sembra ...

Migranti : riprendono gli sbarchi in Sicilia : Nelle ultime ore due imbarcazioni sono approdate nei porti di Augusta e Messina con 300 Migranti a bordo - In Sicilia sono ripresi gli sbarchi dei Migranti e nelle ultime ore due imbarcazioni sono ...

Migranti : riprendono gli sbarchi - in 300 arrivano in Sicilia : Nelle ultime ore due imbarcazioni sono approdate nei porti di Augusta e Messina - In Sicilia sono ripresi gli sbarchi dei Migranti e nelle ultime ore due imbarcazioni sono approdate nei porti di ...