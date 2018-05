Microsoft lancia un nuovo racing game | Miami Street

State of Decay 2 - X Box One / L'apocalisse di Undead Lab rilancia Microsoft nella lotta alle esclusiva con Ps4 : State of Decay 2, X Box One: L'apocalisse di Undead Lab rilancia la Microsoft nella corsa alle esclusive contro la Playstation 4 da poco protagonista con il nuovo capitolo di God of War.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:26:00 GMT)

Microsoft lancia nuovi spot YouTube per il Surface Pro : Microsoft ha rilasciato sul canale ufficiale YouTube dedicato ai dispositivi Surface 5 nuovi video promozionali che vedono protagonista il suo convertibile più famoso, Surface Pro. Tutti gli spot pongono l’accento su come il 2 in 1 di casa Microsoft sia il dispositivo ideale per gli studenti unendo i pregi del laptop classico con la versatilità delle soluzioni convertibili che tanto hanno reso celebre la gamma di prodotti di Redmond. Sono ...

Microsoft lancia programma AI for Accessibility : Roma, 7 mag. , askanews, Microsoft ha annunciato oggi il progetto 'AI for Accessibility', un nuovo programma quinquennale da 25 milioni di dollari destinato a valorizzare le possibilità offerte dall'...

Microsoft lancia i corsi di intelligenza artificiale : 'Il programma fornisce competenze pronte per il lavoro e un'esperienza reale agli ingegneri e agli altri che stanno cercando di migliorare le proprie competenze nell'AI e nella scienza dei dati ...