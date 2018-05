Meteo | Italia divisa tra afa e temporali | le regioni colpite dal maltempo

Previsioni Meteo - fugace parentesi estiva in arrivo sull’Italia - prima di un nuovo peggioramento del tempo : 1/17 ...

Meteo - estate all'improvviso : «Temperature più alte della media in tutta Italia». Occhio al caldo - favorisce i batteri : Temperature estive in gran parte delle città, che dovrebbero durare per tutta la prossima settimana. Il Belpaese sta per essere arroventato dall'anticiclone Scipione, che finalmente...

Giro d’Italia 2018 - Venaria Reale-Bardonecchia : le previsioni Meteo della tappa del Colle delle Finestre. Pioggia in arrivo - può succedere di tutto! : Sarà il giorno della verità? Probabilmente sì, per questo Giro d’Italia 2018. Il cedimento odierno della Maglia Rosa Simon Yates, sull’ultima erta di Pratonevoso, è un segnale che riapre i giochi. L’ultimo arrivo in salita della Corsa Rosa giunge al termine di un frazione con oltre 4000 metri di dislivello. Numeri impressionanti. Il tappone da Venaria Reale a Bardonecchia, lungo 185 km, negli ultimi 92 non concederà un attimo ...

Previsioni Meteo Italia : Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale.

Meteo - questo weekend arriva l'estate. Sole e caldo da spiaggia un po' in tutta Italia : Dopo settimane di piogge e nuvole, finalmente spunterà il Sole. Primo assaggio d'estate questo week end un po' in tutta Italia, con l'arrivo dell'anticiclone africano Scipione che farà schizzare in alto le temperature ben oltre le medie stagionali. Ma occhio comunque ai temporali, che rimarranno sempre in agguato sui rilievi alpini e, localmente, anche lungo la dorsale appenninica. Ecco, più nel dettaglio, le previsioni per ...

Previsioni Meteo Italia weekend 26-27 maggio. Che tempo farà : Il brutto tempo degli ultimi giorni sta per lasciare il passo a un weekend di sole e caldo. Un anticipo di estate in piena regola che conquisterà l’Italia da nord a sud facendo schizzare le temperature oltre i 30 gradi in molte città. Un’impennata quasi improvvisa dei termometri, considerando le medie degli ultimi giorni di pioggia, che ci farà piombare nell’anticiclone in arrivo dal nord Africa e che dovrebbe garantirci un ...

L'instabilità che ha caratterizzato le condizioni Meteo delle ultime settimane lascerà il passo a un vortice di aria africana che porterà temperature alte in tutta Italia.

Meteo : “Arriva Scipione”. È in arrivo un cambiamento sorprendente : temperature ballerine in tutta Italia : Finalmente stiamo entrando nella primavera inoltrata, maggio è il mese della transizione verso l’Estate e può già dare qualche indicazione interessante su come proseguirà la stagione. A ridosso dell’ultimo weekend mensile, è pronto ad arrivare sul nostro Paese il possente anticiclone africano Scipione. Dopo un lungo periodo molto instabile su tutta Italia infatti sembra arrivare il caldo che tutti stavamo aspettando. Secondo ...

Meteo spaziale tradì Dirigibile Italia : ANSA, - MILANO, 22 MAG - Furono le avverse condizioni del Meteo spaziale determinate dal Sole ad ostacolare le comunicazioni radio con cui i superstiti del Dirigibile Italia, fra cui il capo ...

Naufragio Dirigibile Italia nel 1928 : tutta colpa della Meteorologia spaziale : Mercoledì 23 maggio alle 14.30, nella Sala Conferenze dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, si terrà un seminario su le condizioni di meteorologia spaziale all’epoca del Naufragio del Dirigibile Italia nel 1928. Si proverà a spiegare i problemi incontrati dai naufraghi nelle comunicazioni radio. Difficoltà che, lungo i decenni del secolo scorso fino a oggi, hanno generato forti discussioni e controversie ...

Giro d’Italia 2018 - rischio pioggia e vento sulla cronometro! Le previsioni Meteo per la Trento-Rovereto - pericoli per i ciclisti : Oggi è in programma la temutissima cronometro individuale al Giro d’Italia. I ciclisti si dovranno cimentare con la Trento-Rovereto che ridisegnerà la classifica generale: 34,2 chilometri totalmente pianeggianti con ampi vialoni dove si possono spingere grandi rapporti e imprimere elevate velocità. Tom Dumoulin, Campione del Mondo di specialità, cercherà di recuperare i 2’11” di distacco che lo separano dalla maglia rosa Simon ...

Inizio di settimana ancora all'insegna del maltempo su gran parte delle regioni italiane. Una fase che però è destinata a esaurirsi nel corso della settimana con l'arrivo di un anticiclone che spingerà masse d'aria di origine africana verso il Mediterraneo.