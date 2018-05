Messico | non sente più il bambino | i medici le trovano un chilo di marijuana nell’utero

La California non manda la Guardia nazionale al confine con il Messico : esplode la rabbia di Trump : Qualche giorno fa il presidente Trump ha annunciato di voler mandare la Guardia nazionale a pattugliare il confine con il Messico, quattromila uomini in tutto, per scongiurare l'ingresso di nuovi immigrati clandestini. Una misura-tampone in attesa di costruire il muro. Più di novecento sono stati già dispiegati dai governatori repubblicani: 650 in Texas, 250 in Arizona e 60 in New Mexico. Ora la California fa sapere che i propri uomini non ...