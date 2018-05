Meloni | FdI | e i grillini | Ora impeachment per Mattarella

Meloni - su Savona c'è sostegno di Fdi : ... pur senza aver cambiato idea sul governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia ...

Meloni - su Savona c'è sostegno di Fdi : ... pur senza aver cambiato idea sulgoverno giallo-verde, offre il suo convinto aiuto perrivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministrodell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia è ...

Meloni - su Savona c'è sostegno di Fdi : ... pur senza aver cambiato idea sul governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia ...

Meloni : centrodestra subalterno - FdI resterà fuori dal governo : Fratelli d'Italia non sosterrà il governo guidato da Giuseppe Conte a maggioranza Lega-M5S. A ribadire la linea del partito è la sua presidente Giorgia Meloni al termine del colloquio avuto con lo ...

FdI va all'opposizione - Meloni : "Salvini è caduto in trappola M5s - isolato e debole" : "Penso che Salvini sia caduto nella trappola del Movimento 5 stelle, di farsi isolare anche rispetto ai suoi alleati, di farsi indebolire per poi finire in un governo del M5s". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi...

Meloni - Fdi - : Fdi non sosterrà né farà parte del governo Conte : Roma, 22 mag. , askanews, 'Fratelli d'Italia conferma che non farà parte né sosterrà un governo guidato dal professore Giuseppe Conte se fosse confermato: lo facciamo per rispetto della volontà ...

Incontro Salvini-Meloni : pronto un ministero per FdI? : In attesa di essere ricevuti dal Capo dello Stato rispettivamente alle 17:30 e alle 18:00, sia Luigi Di Maio sia Matteo Salvini stanno trascorrendo a Montecitorio le ore che li separano dall'Incontro con Sergio Mattarella che potrebbe essere, finalmente, decisivo per la formazione del governo dopo tutti i vai e vieni dal Quirinale degli ultimi 77 giorni.In particolare voci di corridoio dicono che mentre Di Maio ha lavorato con il suo staff ...

M5s-Lega - Meloni (FdI) : “Premier? Per rispetto del voto degli italiani dovrebbe essere esponente del centrodestra” : Giorgia Meloni ospite a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 a proposito dell’invito di Matteo Salvini di entrare nel governo ha commentato: “Ho letto che gli farebbe piacere che Fratelli d’Italia entrasse nel governo, ma mi corre l’obbligo di segnalare che questo sentimento non è stato accompagnato da gesti in questo senso. In queste settimane noi non abbiamo mai condiviso quello che veniva fatto ” L'articolo M5s-Lega, ...

FdI - Meloni : 'Non faremo parte dell'esecutivo Lega-M5s' : 'Non abbiamo mai dialogati con Salvini o Di Maio sul programma o su chi dovesse essere premier. Fiducia? Appena avremo il nome del premier valuteremo' ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia - La ...

La Meloni frena : "Un ministro FdI? Noi mai coi 5 Stelle" : "Gli italiani hanno scelto il centrodestra. Il premier dovrebbe essere di centrodestra. Nessuno ci ha consultato, ma noi per scelta non saremo con i Cinque stelle".A dirlo a Che tempo che fa è Giorgia Meloni che risponde così all'ipotesi di Salvini di aprire a ministri esterni. Da giorni circola la voce di Guido Crosetto alla Difesa, ma la leader di Fratelli d'Italia smentisce: "Mi corre l'obbligo di precisare che questo sentimento non è stato ...

Meloni : FdI per scelta non è con M5S : 23.42 "Gli italiani hanno scelto il centrodedestra. Il premier dovrebbe essere di centrodestra. Nessuno ci ha consultato, ma noi per scelta non saremo con i Cinque stelle". Lo afferma Giorgia Meloni. Sull'invito di Salvini di entrare nel governo: "Ho letto che gli farebbe piacere. Questo sentimento non è stato accompagnato da gesti in questo senso". "Mattarella è stato reticente nel dare l'incarico a un esponente del centrodedestra. Forse ...

Che tempo che fa/ Ospiti e diretta - Giorgia Meloni : "FdI il baricentro della coalizione" (20 Maggio 2018) : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 20 Maggio, alle 20.35 su Raiuno: Roberto Mancini, Claudio Fava, Fabrizio Gifuni e Alessia Marcuzzi Ospiti di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:11:00 GMT)

Governo - Meloni : 'Fdi non parteciperà a un esecutivo 5stelle' : 'Io non penso, in queste condizioni, che Fratelli d'Italia possa partecipare a un Governo col Movimento 5 stelle', ha spiegato la presidente di...

Meloni : Fdi non ha chiesto di entrare - siamo all'opposizione : "Fdi ha preso dei voti dicendo che cosa andava a fare al governo della nazione. Se mi si dice che devo rinunciare a quello in cui credo perché sono troppo di destra o mi si dice che devo accettare un presidente del Consiglio del M5S che è lontano da me anni luce, non ci sto. Per tutto il resto, vediamo" incalza il Presidente di Fratelli d'Italia