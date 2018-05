Melaverde | anticipazioni 27 maggio | Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli da Bussolengo e

Anticipazioni Melaverde - domenica 20 maggio : domenica 20 maggio, alle ore 12.00 su Canale 5, nuovo appuntamento con Melaverde, il programma dedicato ad agricoltura, ambiente e tradizioni condotto da Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding. Melaverde, ecco dove si va questa settimana Ellen Hidding si trova in Valtellina, dove si producono tre varietà di mele ad Indicazione Geografica Protetta: la Golden Delicius, la Stark Delicius e la Gala. Ellen Hidding seguirà tutto il percorso: dalla ...

Melaverde - anticipazioni 13 maggio 2018 : Ellen Hidding in Gallura - dove sarà Edoardo Raspelli? Info streaming : COME E dove VEDERE LA REPLICA streaming " Melaverde , con la nuova puntata di oggi 13 maggio 2018 potrà essere seguita in 'diretta' streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l'app ...

Melaverde - anticipazioni 6 maggio 2018 : Ellen Hidding a Malta - Edoardo Raspelli in Liguria - info streaming : COME E DOVE VEDERE LA REPLICA streaming " Melaverde , con la nuova puntata di oggi 6 maggio 2018 potrà essere seguita in 'diretta' streaming , grazie al sito internet Mediaset e tramite l'app ...

Melaverde - anticipazioni 29 aprile 2018 : con Federica Pellegrini da Livigno - info streaming : Ellen Hidding scenderà in bicicletta fino al fondo valle per scoprire la biodiversità di quelle montagne, si cimenterà negli sport che si possono praticare a Livigno, incontrerà la campionessa del ...

Melaverde - anticipazioni 22 aprile 2018 : Ellen Hidding in Liguria - Edoardo Raspelli nelle Marche - info streaming : ... ma soprattutto per ragioni storiche, da sempre è caratterizzato da una grande diversità, che si ritrova poi nelle tante tradizioni che sono alla base della sua economia agricola. Si passa dalle ...

Melaverde - anticipazioni 15 aprile 2018 : Ellen Hidding a Lecco - Edoardo Raspelli a Cuneo - info streaming : COME E DOVE VEDERE LA REPLICA streaming " Melaverde , con la nuova puntata di oggi 15 aprile 2018 potrà essere seguita in 'diretta' streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l'app ...

Melaverde : anticipazioni 15 aprile - alla scoperta dei prodotti di Lecco e delle Alpi Marittime : Edoardo Raspelli , invece, è nella provincia di Cuneo, alla scoperta di un'acqua purissima minerale che scorre dalle Alpi Marittime, e di un'azienda tra le più importanti al mondo, che la imbottiglia ...

Melaverde - anticipazioni 8 aprile 2018 : Ellen Hidding a Palagonia - Edoardo Raspelli a Pontirolo Nuovo - info streaming : COME E DOVE VEDERE LA REPLICA streaming " Melaverde , con la nuova puntata di oggi 8 aprile 2018 potrà essere seguita in 'diretta' streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l'app relativa,...

Melaverde - anticipazioni 1 aprile 2018 : Ellen Hidding a Bolzano - Edoardo Raspelli a Desenzano sul Garda - info streaming : COME E DOVE VEDERE LA REPLICA streaming " Melaverde , con la nuova puntata di oggi 1 aprile 2018 potrà essere seguita in 'diretta' streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l'app relativa,...

Melaverde - anticipazioni 25 marzo 2018 : servizi di oggi - Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli in Val di Fiemme - info streaming : COME E DOVE VEDERE LA REPLICA streaming " Melaverde , con la nuova puntata di oggi 25 marzo 2018 potrà essere seguita in 'diretta' streaming , grazie al sito internet Mediaset e tramite l'app ...