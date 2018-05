' Mattarella | possibile impeachment Non poteva bloccare Savona' Su Affari la

Chi è Lucrezia Reichlin - possibile premier per il "governo di Mattarella" : Chi sarà il prossimo premier? Un "governo neutrale", "di garanzia", che guidi il Paese fino a dicembre. Oppure, nel caso in cui non ci fosse la fiducia in Parlamento, elezioni subito: in estate (il 22...

Chi è Elisabetta Belloni - possibile premier per il "governo di Mattarella" : Chi sarà il prossimo premier? Un "governo neutrale", "di garanzia" o "di servizio", che guidi il Paese fino a dicembre. Oppure, nel caso in cui non ci fosse la fiducia in Parlamento,...

Mattarella non ha ancora deciso su premier di garanzia : possibile slittamento annuncio : Dal presidente un solo riferimento alla situazione: 'un arbitro può condurre bene la partita se ha l'aiuto della correttezza dei giocatori' -

Mattarella chiama al Quirinale Fico - possibile nuovo andato esplorativo : Dopo il nulla di fatto dell'incarico alla Presidente del Senato Elisabetta Casellati, Mattarella ora punta sulla terza carico dello Stato, il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che ...

GOVERNO - LE OPZIONI DI Mattarella/ Di Maio e "cerchio magico" M5S contro possibile mandato esplorativo a Fico : GOVERNO, le OPZIONI di MATTARELLA: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Casellati avanza tra le ipotesi. Di Maio e Salvini non sarebbero disposti ad accettare un pre-incarico(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:40:00 GMT)

Governo - una missione impossibile - Mattarella : 'No ritorno alle urne' Video : Giudicando una nuova campagna elettorale quasi dannosa per il Paese, il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella cerchera' nei prossimi giorni di adottare un atteggiamento favorevole alla formazione di un Governo, cercando di non sostenere una coalizione piuttosto di un’altra e di evitare il più possibile un ritorno al voto. Sono ormai passati cinque giorni dalla chiusura del primo giro di consultazioni e il dato oggettivo è che sembra ...

Governo - una missione impossibile - Mattarella : 'No ritorno alle urne' : Giudicando una nuova campagna elettorale quasi dannosa per il Paese, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella cercherà nei prossimi giorni di adottare un atteggiamento favorevole alla formazione di un Governo, cercando di non sostenere una coalizione piuttosto di un’altra e di evitare il più possibile un ritorno al voto. Sono ormai passati cinque giorni dalla chiusura del primo giro di consultazioni e il dato oggettivo è che sembra ...

Salvini e Berlusconi : “Ora insieme da Mattarella”. Il leader della Lega : “L’unico governo possibile è noi con il M5s” : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s“. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Tg1. Una proposta dopo giorni di tensione all’interno del centrodestra, finita in piazza proprio durante le consultazioni al Quirinale, con il leader di Forza Italia che è uscito dall’incontro con Mattarella ...