Mattarella non mollerà

Paolo Savona - Paolo Becchi a valanga sul Quirinale : 'Perché il colpo di mano di Sergio Mattarella non ha precedenti' : Il sospetto viene presto confermato da YouTrend, che in un tweet scrive: 'Mattarella avrebbe comunicato a Conte la contrarietà del Quirinale alla nomina di Savona all' Economia. Torna così in bilico ...

Berlusconi pronto al voto ma non vuole fare sgambetti a Mattarella : La preoccupazione per lo stallo. La riflessione sui fragili equilibri che tengono in piedi una maggioranza anomala, in crisi per un nome. Ma anche un approccio costruttivo e il desiderio di dare un contributo per individuare una soluzione e aiutare il capo dello Stato a uscire da questo apparente vicolo cieco.Silvio Berlusconi evita di prendere posizione sul braccio di ferro in corso tra la Lega e i Cinque Stelle schierati sullo stesso lato ...

Mattarella deciso a non mollare. Pronto il governo del presidente : Q ualcuno tratta ancora. Come Giuseppe Conte, che cerca una sponda con Macron, sposta i nomi della lista e piazza alla Farnesina il diplomatico di lungo corso Luca Giansanti, segno di buona volontà nel confronti del Colle. Qualcuno pensa che alla fine spunterà una mediazione, tipo Paolo Savona alle Politiche comunitarie, e la Lega se ne farà una ragione. Ma la tempesta perfetta sta per abbattersi sull'Italia e nessuno al momento sembra in grado ...

Conte porta a Mattarella Savona ma non all’Economia. Salvini al bivio : La Lega vuole affidare il ministero dell’Economia al professore anti euro Paolo Savona. Di fronte ad una mancata nomina Matteo

Governo - Di Battista : "Rispetto per Mattarella - ma mi dite cos'ha Savona che non va?" : L'ex parlamentare 5 Stelle: "Spero che possa nascere un Governo perché gli italiani lo hanno votato. Si è creata una maggioranza, si è creato un contratto di Governo. Il presidente della Repubblica ha ...

Caso Savona - Mattarella non si piega. Lega all'attacco : 'No a un ministro filo-tedesco' : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie', ha scritto stamane Matteo Salvini su Facebook. Dopo aver trascorso il pomeriggio di ieri e la mattinata di oggi ...

Giorgia Meloni - la telefonata a Salvini : 'Mattarella non si permetta' - lo sfregio su Savona : L'ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: 'È un'ingerenza inaccettabile quella del Presidente Mattarella sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell'Economia, e Fratelli d'Italia pur senza modificare la sua posizione sul governo giallo-verde, su questo tema ha offerto il proprio aiuto a Matteo Salvini perché inaccettabile che in Italia non ci sia ...

Goveno - Travaglio : “Veto di Mattarella su Savona? Spero non sia per le sue idee. Magari è stato ripristinato il delitto di opinione” : “Se Salvini cercasse un pretesto per rompere si sarebbe risparmiato il lavoro faticoso di queste settimane. Il suo obiettivo è quello di tenere il punto su un ministro che la Lega ha designato e che al momento non sappiamo perché sia stato rifiutato dal presidente della Repubblica come ministro all’Economia”. Il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio commenta la situazione politica alla Festa del Fatto Quotidiano al circolo Fuori Orario ...

Meloni : "Appoggiamo Savona - no a ingerenze da Mattarella" | Calenda : non si ceda ai bulli : Altri tre dicasteri sembrano essere tornati in discussione. Il premier incaricato: "La riserva? Stiamo lavorando"SEGUI LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Governo Conte - la Lega non cede : o Savona ministro o ritorno al voto. Meloni : “Da Mattarella inaccettabile ingerenza” : Quarantotto ore per superare l’ennesimo intoppo e provare a far nascere un Governo. A mercati chiusi, con la strada che di nuovo è tornata in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” ha detto ai giornalisti il presidente del Consiglio incaricato, lasciando la sua abitazione a Roma per recarsi alla Camera. Non ha molto tempo. La clessidra è partita ieri sera, dopo che alle 20.42 Matteo Salvini ha postato sulla sua pagina Facebook ...

Governo - Conte di nuovo da Mattarella al Quirinale. Muro contro muro su Savona all'Economia. Salvini e Di Maio non cedono : Non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma lo scontro rimane sulla candidatura di Paolo Savona come titolare al Ministero dell'Economia . Il Braccio di ferro continua con il Leader dl Movimento 5 ...

PAOLO SAVONA - SCONTRO SU MINISTRO ECONOMIA/ Quirinale - Lega a Mattarella : “Non cediamo di un millimetro” : PAOLO SAVONA MINISTRO dell'ECONOMIA? M5s e Lega insistono: Luigi Di Maio e Matteo Salvini allineati. Ma le dimissioni dal fondo inglese Euklid irritano il Colle. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 20:49:00 GMT)

Conte vede Mattarella - non definiti tempi per ministri : Roma, 25 mag. , askanews, Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha incontrato questo pomeriggio al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per riferirgli sugli ...

Conte vede Salvini e Di Maio - ma oggi non andrà da Mattarella. I tempi per i ministri si allungano : Sembra tramontata l’ipotesi che Giuseppe Conte salga al Quirinale oggi. È quanto riferiscono fonti autorevoli del Movimento 5 stelle. «oggi al Colle? Vedremo, vedremo...». Così lo stesso premier incaricato Giuseppe Conte ha risposto ai cronisti che lo attendevano all’ingresso di Montecitorio. Intanto Sergio Mattarella ha cancellato un appuntamento...