Mattarella | Nelle prossime ore prenderò una iniziativa

Governo - Mattarella pronto a scoprire le carte | Di Maio : "Piena fiducia nelle sue decisioni" : I partiti ancora non hanno trovato una quadra. Mercoledì il capo dello Stato potrebbe prendere una decisione per uscire dallo stallo

Il freddo dibattito nelle Aule sulla Siria non aiuta Mattarella : Poteva sbloccare qualcosa e invece ha lasciato lo status quo, che molti in Transatlantico chiamano "palude". Il dibattito nelle Aule parlamentari è dedicato alla Siria ma l'attenzione di tutti, dentro e fuori dall'emiciclo, è rivolta alle vicende del governo. Eppure gli interventi dei gruppi parlamentari, che hanno fatto seguito all'informativa di Paolo Gentiloni, non hanno fornito nuove indicazioni di lavoro al presidente Sergio ...

Quirinale - al via le consultazioni di Mattarella : il rebus del governo nelle mani del Presidente : A un mese esatto dalle elezioni inizia oggi il giro di colloqui tra il Capo dello Stato e i vertici istituzionali e politici. Salvini: no a veti e imposizioni e no a un governo con il Pd. I dem: la proposta di Di Maio è irricevibile, non siamo disponibili a un governo con lui o Salvini premier