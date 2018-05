Mattarella mette ancora veto su Savona | Conte rimette il mandato

Conte al Colle rimette il mandato - Mattarella : “Non ho ostacolato il governo del cambiamento” : Conte ha rimesso l’incarico a Mattarella: «Rinuncio, ma ho profuso il massimo sforzo in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che mi hanno designato» annuncia dopo un’ora di colloquio con il presidente. Termina così il tentativo affidato al professore di formare un esecutivo Lega M5s: «Mattarella ha posto il v...

Conte al Colle rimette il mandato - M5S : “Veto di “Mattarella su Savona”. Salvini : mai servi : Conte ha rimesso l’incarico a Mattarella. Dopo un’ora di colloquio termina così il tentativo affidato al professore di formare un esecutivo Lega M5s. «Mattarella ha posto il veto su Savona» avevano reso noto fonti dei due schieramenti nel momento in cui Giuseppe Conte arrivava al Colle per incontrare il capo dello Stato. Due lunghi colloqui a...

Conte rimette il mandato a Mattarella Salvini : no ricatti - parola agli italiani : Mattarella nel corso dei colloqui di questo pomeriggio avrebbe posto un veto sulla scelta di Paolo Savona a capo del ministero dell'Economia. Scelta che Salvini nel corso dell'incontro avrebbe invece ...

Conte rimette l’incarico a Mattarella : Il candidato ministro dell’Economia spiega le sue posizioni sull’Europa per provare a sciogliere le riserve del Quirinale. Salvini: «Non mi arrendo»

Conte rimette l'incarico a Mattarella : 20.02 Il presidente incaricato, Giuseppe Conte, ha rimesso il suo incarico al Predente della Repubblica. L'annuncio è stato fatto dal segretario generale del Quirinale, Zampetti, dopo l'incontro tra Conte e il capo dello Stato, Mattarella.

Paolo Savona - il comunicato ufficiale che mette Sergio Mattarella spalle al muro : 'Cosa voglio' - e ora il Colle... : Arriva poco dopo le 13 di domenica il comunicato ufficiale di Paolo Savona che potrebbe convincere Sergio Mattarella a dare il via libera alla sua nomina di ministro dell'Economia e, di conseguenza, ...

Di Battista contro Mattarella "Veto inaccettabile su Savona" "Mette in discussione le sue idee" : "Il Presidente della Repubblica ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il Presidente del Consiglio incaricato, ma porre veti sul Ministro dell'economia, malgrado il curriculum eccellente che vanta il dottor Savona... Segui su affaritaliani.it

Massa - la candidata M5s attacca il Colle : “Di Maio è bloccato a Roma. Mattarella mette bastoni tra le ruote”. : Polemiche a Massa (Massa Carrara) sulla candidata a sindaco del M5s, Luana Mencarelli, che venerdì sera, durante un incontro pubblico, ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per giustificare l’assenza del leader del partito Luigi Di Maio, bloccato a Roma dagli eventi nazionali. “Di Maio non ce la fa a venire – ha detto la candidata – ci aveva promesso che anche all’ultimo sarebbe scappato da Roma ma le ...

[Il retroscena] "O Savona ministro o si vota". Salvini è pronto a far saltare il premier Conte. E mette Mattarella e Di Maio con le spalle ... : La prima: il presidente Mattarella accetta suo malgrado il nome e il profilo di Paolo Savona come ministro dell'Economia poiché proposto dal premier incaricato su indicazione di Lega e 5 Stelle. Un ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Governo - Salvini arrabbiato con Mattarella - Di Maio mette like (26 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Governo, Salvini arrabbiato e Di Maio mette like su Facebook. Stasera la finale di Champions League, Real Madrid-Liverpool (26 maggio 2018)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 04:35:00 GMT)

Conte-Mattarella - scontro su Savona Salvini su Facebook : «Sono arrabbiato». E Di Maio mette un like Quanto ci costa l’effetto spread? : Il premier incaricato al Quirinale per aggiornare Mattarella sugli sviluppi della formazione dell’esecutivo. In mattinata il summit alla Camera con i leader M5S e Lega