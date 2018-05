Mattarella e il no a Savona | In gioco l' Italia nell' euro Il Capo dello Stato

Mattarella dice no a Savona. Il governo gialloverde finisce prima di cominciare : La certezza definitiva che il tanto propagandato “governo del cambiamento” non ci sarà, arriva poco dopo le 20, quando il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, si presenta nello Studio alla Vetrata. Poche, essenziali parole: “Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico a

Governo - Conte rinuncia. Mattarella e il no a Savona : 'In gioco l'Italia nell'euro'. Capo dello Stato chiama Cottarelli : Gli ultimi articoli di Dal Mondo Governo: Salvini, non tratto più. Di Maio, o si chiude in 24 ore o basta Aborto libero, trionfo dei 'sì' in Irlanda Treno urta camion, due morti e 18 feriti Scrittori:...

Caos Governo : Mattarella dice no a Savona - salta l'esecutivo Lega-M5S. Il presidente convoca Cottarelli [GALLERY] : La decisione di non accettare il ministro dell'Economia 'non l'ho presa a cuor leggero', ha spiegato Mattarella parlando al Quirinale, ora da alcune forze politiche mi si chiede di andare alle ...

Mattarella dice no a Savona - Salvini e Di Maio dicono no a Mattarella : Mattarella dice no a Savona, Salvini e Di Maio dicono no a Mattarella – Mattarella ha detto no a Paolo Savona ministro dell’economia, Salvini e Di Maio hanno detto a Conte di restituire il mandato a Mattarella. Mattarella ha creduto, con un’interpretazione estensiva dei suoi poteri, di poter escludere un nome dalla lista dei ministri presentata dalla maggioranza di 5stelle e leghisti. Sapeva quale sarebbe stata la risposta di Salvini e Di ...

Mattarella contro Savona all'Economia/ Ecco perché ha detto "No" : Sergio Mattarella, Paolo Savona e il ministero dell'Economia: Ecco perché lo ha silurato. “No a un sostenitore dell'uscita dell’Italia dall'euro”, ha dichiarato il capo dello Stato.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:20:00 GMT)

'Mattarella - possibile impeachment Non poteva bloccare Savona' Su Affari la "bomba" di Taormina : Carlo Taormina, noto avvocato iscritto al M5s, attacca duramente Mattarella in un'intervista ad Affaritaliani.it e anticipa la richiesta di impeachment a cui potrebbero aderire M5s e Lega Segui su Affaritaliani.it

Mattarella : no a Savona - sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Conte rimette l’incarico. Convocato Cottarelli : I vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il capo dello Stato. «No comment» dal Quirinale...

'Mattarella - possibile impeachment Non poteva bloccare Savona' Su Affari la "bomba" di Taormina : Carlo Taormina, noto avvocato iscritto al M5s, attacca duramente Mattarella in un'intervista ad Affaritaliani.it e anticipa la richiesta di impeachment a cui potrebbero aderire M5s e Lega Segui su Affaritaliani.it

SALTA GOVERNO M5S-LEGA - CONTE DIMESSO/ Savona giudicato inadatto - Mattarella "deciderò su Elezioni anticipate” : GOVERNO M5S-LEGA, Mattarella fa SALTAre tutto per il nodo Savona. CONTE DIMESSO, ira Di Maio-Salvini: "deciderò a breve su Elezioni anticipate con il Parlamento"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 20:42:00 GMT)

Mattarella : no a Savona - sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Conte rimette l’incarico. Salvini all’attacco : «Parola agli italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. «No a un sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro». Sergio Mattarella lo dice a chiare lettere: non poteva prendersi la responsabilità di nominare un ministro che aveva teorizzato il no alla moneta unica. «Io devo firmare» i decreti per lenomine dei ministri «assumendone la responsabilità istituzionale, in questo ...

Mattarella mette ancora veto su Savona - Conte rimette il mandato : ... ha appena rimesso il mandato dopo che Mattarella non ha voluto assolutamente accettare uno snodo fondamentale nella lista dei Ministri del governo M5S Lega: Savona all'economia. A causa del veto ...

Savona all'Economia? Il ministero chiave preoccupa Mattarella e l'Europa : "L'euro è una gabbia tedesca, adesso serve un piano B". Lo scrive Paolo Savona, economista di lungo corso, ex ministro dell'Industria negli anni '90 con quel governo Ciampi che mise le basi per...

Conte al Colle rimette il mandato - M5S : “Veto di “Mattarella su Savona”. Salvini : mai servi : Conte ha rimesso l’incarico a Mattarella. Dopo un’ora di colloquio termina così il tentativo affidato al professore di formare un esecutivo Lega M5s. «Mattarella ha posto il veto su Savona» avevano reso noto fonti dei due schieramenti nel momento in cui Giuseppe Conte arrivava al Colle per incontrare il capo dello Stato. Due lunghi colloqui a...

Governo - Conte al Colle - Fonti M5s-Lega : 'Da Mattarella veto su Savona' : ... Mattarella ha posto veto su Savona Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha posto un veto su Paolo Savona, indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini come ministro all'Economia. Lo ...