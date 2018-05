Mattarella e i ministri | chi nomina chi?

Di cosa hanno parlato Conte e Mattarella in un'ora di colloquio senza lista dei ministri : Di cosa hanno parlato Giuseppe Conte e Sergio Mattarella nel colloqui infornale di oltre un'ora che hanno avuto al Quirinale? Il presidente del Consiglio incarico è salito al Colle senza una lista dei ministri, riportano un po' tutti i giornali, ma con un nodo piuttosto intricato da sciogliere: quello del nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Dopo il faccia a faccia col governatore della Banca ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella - irritazione sulla lista dei Ministri di Conte (25 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Mattarella, irritazione sulla lista dei Ministri. Champions League, Kiev accoglie Real Madrid e Liverpool (25 maggio 2018). rapela una certa "irritazione" del Presidente della Repubblica, dopo le interviste di Di Maio e Salvini soprattutto relativamente alla scelta dei Ministri da parte del premier incaricato Conte.

Governo - Di Maio : “Savona? Della squadra dei ministri si occupano Conte e Mattarella” : “Savona? Della squadra di ministri si occupano Conte e Mattarella”. Così Luigi Di Maio, capo politico del M5s, ha tagliato corto in merito al nodo legato al nome per il ministero dell’Economia. “Vogliamo coinvolgere le migliori energie del paese – ha detto il leader pentastellato dopo il colloquio con il presidente incaricato Giuseppe Conte – ci sono ancora alcune questioni da affrontare, Della squadra dei ...

L'irritazione di Mattarella : nessun diktat sui ministri : ... che hanno blindato il nome di Paolo Savona, indicato più volte come figura ideale a ricoprire il ruolo di ministro dell'Economia. Ma non è detto che gli attriti tra il Colle e i partiti siano dovuti ...

Mattarella ha conferito l'incarico a Conte. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle». Salvini : «No a veti» : Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...