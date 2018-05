Mattarella dice no a Savona Il governo gialloverde finisce prima di cominciare

Caos Governo : Mattarella dice no a Savona - salta l'esecutivo Lega-M5S. Il presidente convoca Cottarelli [GALLERY] : La decisione di non accettare il ministro dell'Economia 'non l'ho presa a cuor leggero', ha spiegato Mattarella parlando al Quirinale, ora da alcune forze politiche mi si chiede di andare alle ...

Mattarella dice no - governo in bilico : Il premier incaricato Giuseppe Conte è salito ieri al Quirinale ma senza lista dei ministri. Resta da risolvere il nodo del dicastero dell'economia. 'Sono arrabbiato' scrive sui social Matteo Salvini -

Mattarella ai partiti : "Governo neutrale fino a dicembre o voto a luglio o autunno" : Mattarella ha proposto due alternative ai partiti: un esecutivo a tempo guidato da personalità neutrali (pronto a lasciare in caso di un accordo politico tra i partiti) o nuove elezioni già in estate (pur avvertendo dei pericoli che comporterebbe, a partire dal probabile aumento dell'Iva)

Il M5S dice 'no' a Mattarella : "Lì dietro c'era la politica e la sensibilità. Sono persone che comunque hanno sposato un progetto politico e partecipato a scrivere il programma. Lì - ha concluso Toninelli - c'è un percorso già ...

