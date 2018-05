Mattarella contro Savona all' Economia Ecco perché ha detto No

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scontro Salvini-Mattarella su Savona : Conte salta? (27 maggio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continua lo scontro su Savona. Femminicidio a Prato. Sì all'aborto in Irlanda. Il Real Madrid vince ancora la Champions League. (27 maggio 2018).(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 05:17:00 GMT)

Savona scatena la guerra degli hashtag : #vogliamosavona contro #iostoconMattarella : Il braccio di ferro in corso fra il Quirinale e il leghista Matteo Salvini sulla nomia del professor Paolo Savona a ministro dell'Economia ha scatenato una guerra su twitter. Per quasi tutta la giornata fra gli hashtag più gettonati si è classificato #vogliamoSavona poi in serata è spuntato #iostoconmattarella che è arrivato ...

Alessandro Di Battista contro Mattarella : Anche Alessandro Di Battista, esponente di spicco del M5s, si scaglia contro il Capo dello Stato Sergio Mattarella per la sua "ingerenza" nella scelta del ministro dell’Economia, per il veto che avrebbe posto sulla figura del professore Paolo Savona, fortemente voluto da Matteo Salvini al Tesoro.Il presidente della Repubblica ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il premier incaricato, ma porre veti sul ...

PAOLO SAVONA - NOMINA MINISTERO ECONOMIA : È SCONTRO/ Bruno Vespa lo sponsorizza - poi il consiglio a Mattarella : PAOLO SAVONA, SCONTRO su MINISTERO dell'ECONOMIA. Anche Francesco Boccia del Pd difende il professore scelto da Lega e MoVimento 5 Stelle: “Uno dei migliori economisti”(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 18:01:00 GMT)

Governo - scontro su Savona. Fico 'Lasciamo fare a Conte e Mattarella'. Salvini 'Al Tesoro mai un amico di Berlino'. : ... pur senza aver cambiato idea sul Governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un Governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia ...

Giorgia Meloni durissima contro Sergio Mattarella : 'Su Paolo Savona nuova inaccettabile ingerenza' : 'Su Paolo Savona , una nuova inaccettabile ingerenza di Sergio Mattarella '. È durissima Giorgia Meloni , che pure non sosterrà il governo di Lega e M5s . Ma la vicenda del ministro dell'Economia in pectore Paolo Savona , su cui il Quirinale continua a fare muro, è troppo grave secondo la leader di Fratelli d'Italia per passare sotto silenzio. Tanto più 'dopo l'ostinazione a non ...

Conte - incontro informale con Mattarella (senza lista) : 18:48 - Il Premier incaricato Giuseppe Conte ha lasciato il Quirinale senza rilasciare dichiarazioni. Come abbiamo detto, è stato un incontro informale per fare il punto della situazione con il Presidente della Repubblica.17:55 - L'incontro che Giuseppe Conte sta avendo in questo momento è informale e dunque il Premier incaricano non sta presentando la lista dei ministri al Presidente della Repubblica.17:53 - In questi minuti si è venuto a ...

E' boom di #VogliamoSavona "Incredibile il veto di Mattarella" Dalla Rete la rivolta contro l'élite : Il popolo contro le élite. Il popolo contro il Palazzo. Immediatamente dopo il post su Twitter e Facebook di Matteo Salvini, "sono davvero arrabbiato", che ha ricevuto il 'like' di Luigi Di Maio, è nato l'hashtag #VogliamoSavona Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini pronto a rompere - lo scontro inaudito su Paolo Savona. 'Cosa vuole davvero Mattarella' - crolla tutto : 'Son molto arrabbiato', ha scritto sibillino Matteo Salvini su Facebook, venerdì sera. In quei minuti, si stava consumando il drammatico scontro istituzionale su Paolo Savona ministro dell' Economia . Il premier incaricato Giuseppe Conte era appena uscito dallo studio di Sergio Mattarella per un faccia a faccia imprevisto e informale. Nessuna lista dei ministri, in mano al professore, ma ...

