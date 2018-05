Massimiliano Sechi | «La mia disabilità | la mia forza»

vanityfair

(Di domenica 27 maggio 2018) Esiste una linea sottile che separa ciò che siamo da ciò che vorremmo essere. Spesso ci affanniamo nel tentativo di valicarla, proviamo a saltare di là, ma lei puntualmente si sposta e ci costringe a continuare la rincorsa. È capitato anche a, ragazzo sardo classe ’86, costretto su una sedia a rotelle dalla focomelia: lui, senza braccia e con una sola gamba, ha capito che l’unico modo per essere felici è strappare via quella linea e vivere ciò che siamo come un’occasione per migliorarsi: «Pensare che da bambino i miei genitori volevano che mettessi le protesi», ci rivela il campione del mondo dei GEC (Giochi Elettronici Competivi) e mental coach. «Ma all’estetica, ho preferito l’indipendenza». In che senso? «Con le protesi ero legato. Non potevo vestirmi da solo, sedermi da solo, andare in bagno da solo, tutte cose che adesso faccio con la massima tranquillità. Mi ...