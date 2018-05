: 'Non c’era bisogno di imbattersi nell’anticipazione di fumosi e irrealistici contratti di governo per capire che la… - pdnetwork : 'Non c’era bisogno di imbattersi nell’anticipazione di fumosi e irrealistici contratti di governo per capire che la… - pdnetwork : Lega e M5S impongono #ContePremier malgrado le perplessità del Quirinale, e Di Battista minaccia; Bellanova su… - TelevideoRai101 : Martina:Lega e M5S ci portano da Orban -

"Salvini e Di Maio si fermino, stanno giocando sulla pelle degli italiani". Così il segretario del Pd,sul Corriere, si dice "molto preoccupato" per "l'atteggiamento grave e irresponsabile" dell leader dellae del M5S, "per gli attacchi al presidente della Repubblica Mattarella". "Di Maio e Salvini si leggano la Costituzione aticoli 92 e 95,che devono rispettare anche loro",aggiunge.Salvini avanza nei sondaggi? "Ci vuole portare in Polonia o in Ungheria,ma la maggioranza degli italiani non lo seguirà".(Di domenica 27 maggio 2018)