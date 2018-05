Martina | “Da M5S e Lega attacchi senza precedenti”

blogo

: Il Pd vuole estinguersi come la foca monaca. Nei tg manda #Martina con il sorrisino per dire #ForzaSpread. Gli stra… - Capezzone : Il Pd vuole estinguersi come la foca monaca. Nei tg manda #Martina con il sorrisino per dire #ForzaSpread. Gli stra… - beppe_grillo : FERMIAMO IL DECRETO MARTINA! Venerdì 25 Maggio a Bari ci sarà una manifestazione contro gli espianti e gli avvelena… - giusmo1 : Ora #Martina da #Fazio. Tutti gli aggiornamenti sul sito @repubblica -

(Di domenica 27 maggio 2018) Maurizio, reggente del PD, è intervenuto durante “Che tempo che fa” su Raiuno, telefonicamente su sua richiesta, immediatamente dopo la telefonata di Luigi Di Maio.ha detto:“Siamo di fronte a un passaggio drammatico. Ho sentito parole incredibili. Consiglierei a Di Maio e Salvini di misurare le parole.inauditi al Presidente della Repubblica, alle istituzioni democratiche del Paese. Mi riferisco anche a questa cosa dell’utilizzo dell’art. 90 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica è stato garante degli italiani in un passaggio così delicato e a noi va il nostro grazie e il nostro sostegno. Chi ha avuto un sostegno così importante dagli italiani deve dimostrare responsabilità. Stiamo assistendo all’ennesimo tempo di una campagna elettorale che per loro non è mai finita. Penso che sia molto grave per l’Italia”Poiha attaccato direttamente ...