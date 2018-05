: Martina: Colle difende interesse Paese - TelevideoRai101 : Martina: Colle difende interesse Paese - NicolaTenerelli : Le accuse di imparzialità o, peggio, di condizionamenti subiti dal Colle sono insensati e irrispettosi. Le minacce… - kanalibeach : RT @Tasto7: Martina: il pd sta con il colle Ma sto pd che vuol ? Sono in 3 divisi per 4 Ma va là.. -

"Il presidente della Repubblica ha difeso il, la Costituzione, l'nazionale. E' il garante degli italiani. Per 80 giorni Lega e Cinque Stelle hanno invece portato in modo irresponsabile l'Italia sull'orlo di una crisi senza precedenti". Lo ha scritto su Twitter Maurizio, segretario reggente del Partito democratico, commentando le parole del capo dello Stato che ha accettato tutte le proposte da Lega e M5S per la formazione del nuovo governo, tranne quella del ministero dell'Economia.(Di domenica 27 maggio 2018)