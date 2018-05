Martina : Colle difende interesse Paese : 21.50 "Il presidente della Repubblica ha difeso il Paese, la Costituzione, l'interesse nazionale. E' il garante degli italiani. Per 80 giorni Lega e Cinque Stelle hanno invece portato in modo irresponsabile l'Italia sull'orlo di una crisi senza precedenti". Lo ha scritto su Twitter Maurizio Martina, segretario reggente del Partito democratico, commentando le parole del capo dello Stato che ha accettato tutte le proposte da Lega e M5S per la ...

Governo neutrale : Martina : 'Lega e M5s irrispettosi verso il Colle' : Di fronte allo scenario di un ritorno al voto in piena estate, Luigi Di Maio definisce a Rtl 102.5 il suo rapporto con Salvini come lo stato di Facebook 'una relazione complicata'.

Martina : centrodestra e M5S irresponsabili - non rispettano Colle : Roma, 7 mag. , askanews, - "Ancora adesso leggo dichiarazioni totalmente irresponsabili e superficiali da parte delle altre forze politiche, persino irrispettose verso il lavoro del Colle di queste ...

Martina : no gioco oca - fiducia nel Colle : 12.48 "Pensiamo sia urgente una soluzione e superare lo stallo",basta prendere tempo, basta "gioco dell'oca che ci fa tornare sempre indietro","seguiremo le indicazioni del presidente Mattarella perché prima di tutto viene il paese". E' quanto ha detto Martina, dopo la consultazione del Pd al Quirinale. "Si faccia un passo in avanti verso la piena responsabilità", ha aggiunto. E poi: no a incarichi al buio, no a trasformismi, no a soluzioni ...

Martina : 'No al Governo con Di Maio o centrodestra : gestione partito collegiale' Video : Si è svolta questo giovedì 3 maggio la tanto attesa Direzione nazionale del #Pd dove il principale partito del centrosinistra ha discusso ai suoi massimi livelli sul proprio futuro [Video] e sull'atteggiamento istituzionale da avere in queste settimane in cui non pare profilarsi alcuna maggioranza di Governo. In particolare era molta l'attenzione su quello che avrebbe detto il reggente in carica Maurizio Martina. Vediamo qui di to le parti ...

Di Maio : con Salvini si può fare un gran lavoro. Berlusconi : “Il leader è Matteo - no contatti col Pd”. Martina : “Dialogo con il M5S? Aspettiamo il Colle” : Silvio Berlusconi tende la mano a Matteo Salvini e prova a ricucire per evitare lo strappo. Alla Lega si rivolge anche Luigi Di Maio, lodandone la «affidabilità» e dicendosi sicuro che, insieme, si potrebbero «fare grandi cose»....

Governo - Martina (Pd) : “M5s? Aspettiamo le indicazioni del Colle”. “Lega? Dal prima gli italiani al prima gli interessi nostri” : “Siamo al 48esimo giorno di stallo, di polemiche, di veti e controveti. Siamo passati da prima gli italiani a prima i fatti loro e questo è inaccettabile per il Paese. Adesso Aspettiamo le indicazioni del presidente Mattarella e capiremo lo scenario futuro”. Maurizio Martina risponde con queste parole a chi gli chiede se è fattibile un accordo con il M5S. Il segretario del Pd dice poi la sua sulle continue frecciate tra Lega e ...

Gelo tra Berlusconi e Salvini. Martina : dialogo con 5Stelle? Attendiamo indicazioni Colle : Maria Stella Gelimini torna a parlare di "responsabilità che deve prevalere", sperando nell'unità del centrodestra. Il Capo delo Stato intanto si è preso due giorni di riflessione: poi si torna al lavoro per cercare di individuare la maggioranza parlamentare per dare un governo al Paese